Марши бывших эсэсовцев невозможно оправдать, заявила Захарова

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости в связи с Днём памяти жертв геноцида советского народа, что марши бывших эсэсовцев и войну с памятниками невозможно оправдать.
"Мы видим, как в отдельных странах набирает обороты война с памятниками и мемориалами в честь борцов с нацизмом",- сказала она. По словам Захаровой, "одновременно проводятся марши и факельные шествия бывших эсэсовцев и их современных почитателей, отчётливо напоминающие аналогичные сборища в гитлеровской Германии".
"Эти действия нельзя оправдать, какие бы геополитические соображения за ними ни стояли", - заключила Захарова.