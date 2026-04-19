Марши бывших эсэсовцев невозможно оправдать, заявила Захарова
03:18 19.04.2026
Марши бывших эсэсовцев невозможно оправдать, заявила Захарова

Захарова: Марши бывших эсэсовцев и войну с памятниками невозможно оправдать

  • Мария Захарова заявила, что марши бывших эсэсовцев и войну с памятниками невозможно оправдать.
  • По словам Захаровой, в отдельных странах набирает обороты война с памятниками и мемориалами в честь борцов с нацизмом, а также проводятся марши бывших эсэсовцев.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости в связи с Днём памяти жертв геноцида советского народа, что марши бывших эсэсовцев и войну с памятниками невозможно оправдать.
"Мы видим, как в отдельных странах набирает обороты война с памятниками и мемориалами в честь борцов с нацизмом",- сказала она. По словам Захаровой, "одновременно проводятся марши и факельные шествия бывших эсэсовцев и их современных почитателей, отчётливо напоминающие аналогичные сборища в гитлеровской Германии".
"Эти действия нельзя оправдать, какие бы геополитические соображения за ними ни стояли", - заключила Захарова.
