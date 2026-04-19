10:54 19.04.2026 (обновлено: 15:15 19.04.2026)
Анвар Ибрагим: Малайзия рассматривает возможность закупки российской нефти

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса в Новороссийске
Танкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса в Новороссийске. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Малайзия рассматривает возможность закупки российской нефти, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим.
  • По его словам, это стало возможно после того, как Запад стал вновь взаимодействовать с Москвой в энергетике из-за конфликта на Ближнем Востоке.
КУАЛА-ЛУМПУР, 19 апр — РИА Новости. Малайзия планирует начать закупку российской нефти, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим.
«
"Слава богу, наши отношения с Россией остаются хорошими. Поэтому в текущей ситуации наша команда, включая Petronas, может вести переговоры с Россией, чтобы она как дружественная страна покрыла часть наших потребностей (в энергетике. — Прим. ред.)", — привело его слова агентство Bernama.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Бессент объяснил смягчение санкций США против российской нефти
16 апреля, 00:49
По словам премьера, такой шаг стал возможен после того, как западные страны стали вновь взаимодействовать с Россией, оказавшись под экономическим давлением из-за конфликта на Ближнем Востоке.
В пятницу США выпустили новую лицензию на продажу российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля. Она будет действовать до 16 мая. Снятие запрета не распространяется на транзакции и деятельность, связанные с Тегераном, а также с товарами и услугами иранского происхождения.
Президент России Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Индонезия договорилась о поставках российских нефти и газа
14 апреля, 14:17
Как заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, это решение затронет более 100 миллионов баррелей нефти, находящейся в пути.
После начала операции США и Израиля на Ближнем Востоке судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок топлива из арабских стран — практически прекратилось. Это привело к резкому скачку цен на энергоресурсы.
В попытках урегулировать ситуацию Вашингтон ранее вывел из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта. Лицензия действовала до 11 апреля.
Лавров на Анталийском дипломатическом форуме в Турции - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Лавров рассказал о разногласиях с американской администрацией
18 апреля, 13:22
 
МалайзияВ миреРоссияPetronasАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Ближний ВостокРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл Дмитриев
 
 
