Малайзия рассматривает возможность закупки российской нефти

КУАЛА-ЛУМПУР, 19 апр — РИА Новости. Малайзия планирует начать закупку российской нефти, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим.
«
"Слава богу, наши отношения с Россией остаются хорошими. Поэтому в текущей ситуации наша команда, включая Petronas, может вести переговоры с Россией, чтобы она как дружественная страна покрыла часть наших потребностей (в энергетике. — Прим. ред.)", — привело его слова агентство Bernama.
По словам премьера, такой шаг стал возможен после того, как западные страны стали вновь взаимодействовать с Россией, оказавшись под экономическим давлением из-за конфликта на Ближнем Востоке.
В пятницу США выпустили новую лицензию на продажу российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля. Она будет действовать до 16 мая. Снятие запрета не распространяется на транзакции и деятельность, связанные с Тегераном, а также с товарами и услугами иранского происхождения.
Как заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, это решение затронет более 100 миллионов баррелей нефти, находящейся в пути.
После начала операции США и Израиля на Ближнем Востоке судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок топлива из арабских стран — практически прекратилось. Это привело к резкому скачку цен на энергоресурсы.
В попытках урегулировать ситуацию Вашингтон ранее вывел из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта. Лицензия действовала до 11 апреля.
