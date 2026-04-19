Журналист после диалога с Лукашенко объяснил, почему его называют "батька" - РИА Новости, 19.04.2026
23:10 19.04.2026 (обновлено: 23:14 19.04.2026)
Журналист после диалога с Лукашенко объяснил, почему его называют "батька"

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Санчес высказал мнение, что Лукашенко называют "батькой", потому что он искренний и воспринимается как человек, который борется за простых людей.
  • Он подарил белорусскому президенту свою книгу об американской политике, а Лукашенко ответил, что попросит своего сына прочитать ему основное из нее.
МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Ведущий телеканала RT Рик Санчес, взявший в пятницу интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко, высказал свое мнение, почему белорусского лидера называют "батькой".
"Потому что он искренний, а искренность - это то, что мы обычно не видим у политиков. Когда он разговаривает с вами, у вас возникает ощущение, что вы разговариваете с обычным человеком, а не с политиком. Им никто не управляет, он не марионетка", - заявил Санчес в эфире телеканала "Беларусь 1", отвечая на вопрос, понял ли он по итогам интервью, почему Лукашенко называют "батькой".
Лукашенко заявил, что новый лидер Белоруссии появится еще до его кончины
Вчера, 11:08
По словам журналиста, на Западе есть лидеры, которые, как правило, являются марионетками, они работают зачастую ради денег.
"Кажется, что у этого парня, Лукашенко, очень сильный антикоррупционный инстинкт. Как у меня, потому что я маленький человек, выросший в бедности, и мой отец всегда учил меня бороться за простых людей. Я думаю, что господин Лукашенко борется за простых людей, вот почему он очень успешен. И я думаю, именно поэтому люди его так называют ("батька", на белорусском языке "отец" - ред.): они как будто считают его частью своей семьи", - сказал ведущий RT.
Санчес привез в подарок главе белорусского государства свою книгу об американской политике.
"Спасибо, что боретесь за добро", - подписал для Лукашенко свою книгу журналист.
Лукашенко сказал, что попросит своего младшего сына Николая, который хорошо знает английский язык, прочесть ему основное из этой книги.
"Возможно, возьмем его на рыбалку?" - пригласил Санчес.
"С большим удовольствием", - ответил президент.
Лукашенко ответил на утверждения о невозможности смены власти в Белоруссии
Вчера, 10:15
 
