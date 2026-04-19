Лукашенко заявил, что новый лидер Белоруссии появится еще до его кончины
11:08 19.04.2026
Лукашенко заявил, что новый лидер Белоруссии появится еще до его кончины

  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новый лидер у республики появится задолго до того, как он уйдет в мир иной.
  • Лукашенко сказал, что новый лидер появится даже в случае возможной установленной в республике диктатуры.
  • Глава Белоруссии напомнил о результатах первых выборов, на которых он набрал 80,3% голосов.
МИНСК, 19 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новый лидер у республики появится задолго до того, как он уйдет в мир иной.
"Я думаю, что задолго до того, как я уйду в мир иной, и мы с вами на пенсии будем ловить рыбу - у вас в США, здесь будет работать нормальный человек. У нас много хороших, толковых людей", - сказал Лукашенко в интервью ведущему телеканала RT Рики Санчесу, отвечая на вопрос, будет ли у следующего президента республики возможность, стать лидером.
Лукашенко хочет, чтобы Белоруссия сохранилась как страна возможностей
Вчера, 10:51
По его словам, новый лидер появился бы даже в случае возможной установленной в республике диктатуры. "Если уж я такой диктатор, что буду удерживать долго власть, но я все равно уйду в мир иной, и здесь будет иной лидер. Это крайний вариант. Но так не будет. Решение нашего белорусского народа. Как он решит, так и будет", - сказал Лукашенко.
Глава Белоруссии напомнил, как в результате первых выборов, набрал 80,3% голосов. "Народ стеной за меня стоял", - подчеркнул он.
Лукашенко рассказал, что его сын учился в деревенской школе
Вчера, 10:32
 
