Лукашенко хочет, чтобы Белоруссия сохранилась как страна возможностей

МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет, чтобы после его президентства Белоруссия сохранилась и была землей возможностей для каждого.

Белорусский президент подчеркнул, что задумывается о том, чтобы Белоруссия "сохранилась и чтобы это была земля возможностей для любого человека". "Чтобы человек мог реализовать себя здесь. В этом плане мы преуспели. Мы это сделали. Человек здесь спокойно живет, детишек растит, образование получает в равных условиях", - заявил Лукашенко.