Лукашенко хочет, чтобы Белоруссия сохранилась как страна возможностей
10:51 19.04.2026
Лукашенко хочет, чтобы Белоруссия сохранилась как страна возможностей

Лукашенко хочет, чтобы Белоруссия была землей возможностей для каждого

© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет, чтобы после его президентства Белоруссия сохранилась как страна возможностей для каждого.
  • Лукашенко подчеркнул, что немало сделал для того, чтобы Беларусь была мирной и спокойной страной.
  • По словам Лукашенко, в Беларуси человек может спокойно жить, воспитывать детей и получать образование в равных условиях.
МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет, чтобы после его президентства Белоруссия сохранилась и была землей возможностей для каждого.
"Это для меня очень важный вопрос... Я немало сделал для того, чтобы Беларусь была такой, какой она есть - мирная, спокойная страна", - сказал Лукашенко в интервью RT, отвечая на вопрос о будущем Белоруссии после президентства Лукашенко.
Белорусский президент подчеркнул, что задумывается о том, чтобы Белоруссия "сохранилась и чтобы это была земля возможностей для любого человека". "Чтобы человек мог реализовать себя здесь. В этом плане мы преуспели. Мы это сделали. Человек здесь спокойно живет, детишек растит, образование получает в равных условиях", - заявил Лукашенко.
