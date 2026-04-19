10:32 19.04.2026

Лукашенко рассказал, что его сын учился в деревенской школе

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его сын учился в деревенской школе.
  • Сын Лукашенко поступил в Пекинский университет, один из лучших университетов мира, где преподают на английском языке.
МИНСК, 19 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его сын учился в деревенской школе в таких же условиях, как и другие школьники.
"У меня сын учился в деревенской школе, вместе со всеми, поддерживает со многими отношения. Он поступил в Пекинский университет, один из лучших университетов мира, где преподают на английском языке. Но он к этому стремился. Он всегда хорошо учился", - сказал Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу.
Президент Белоруссии отметил, что условия были равные для всех.
"Я за этим внимательно следил. Он в некоторой степени половину ребят из класса превзошел", - добавил он.
Лукашенко подчеркнул, что хочет, чтобы такая Белоруссия была сохранена.
