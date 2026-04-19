Лукашенко ответил на утверждения о невозможности смены власти в Белоруссии

МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что только глупые люди на Западе могут говорить, что в Белоруссии нет возможностей для смены президента.

"Только глупые на Западе люди могут так рассуждать", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT , отвечая на вопрос, будет ли у другого человека возможность стать лидером Белоруссии или, как говорят на Западе, таких возможностей нет.

"Если уж я такой диктатор, что буду долго удерживать власть, - я все равно (однажды - ред.) уйду в мир иной, и здесь будет иной лидер. Это крайний вариант", - продолжил президент. Лукашенко подчеркнул, что "так не будет".

Он добавил, что решать вопрос, кому руководить страной, будет только белорусский народ.

"Вот как он решит, так и будет. Я ведь помню, когда меня первый раз избирали. Это было решение белорусского народа. И я тогда получил 80,3% голосов… Народ стеной за меня стоял. Проценты были большие. Поэтому я, памятуя это, буду следовать этим путем", - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что "не хочет народ - насильно мил не будешь".