Лукашенко ответил на утверждения о невозможности смены власти в Белоруссии - РИА Новости, 19.04.2026
10:15 19.04.2026 (обновлено: 10:46 19.04.2026)
Лукашенко ответил на утверждения о невозможности смены власти в Белоруссии

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что только глупые люди на Западе могут говорить об отсутствии возможностей для смены президента в Белоруссии.
  • Лукашенко подчеркнул, что вопрос о том, кто будет руководить страной, будет решать белорусский народ.
  • Президент выразил уверенность в том, что до его ухода будет избран новый, достойный лидер.
МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что только глупые люди на Западе могут говорить, что в Белоруссии нет возможностей для смены президента.
"Только глупые на Западе люди могут так рассуждать", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос, будет ли у другого человека возможность стать лидером Белоруссии или, как говорят на Западе, таких возможностей нет.
"Если уж я такой диктатор, что буду долго удерживать власть, - я все равно (однажды - ред.) уйду в мир иной, и здесь будет иной лидер. Это крайний вариант", - продолжил президент. Лукашенко подчеркнул, что "так не будет".
Белоруссия готова к большой сделке с США, заявил Лукашенко
Вчера, 08:11
Он добавил, что решать вопрос, кому руководить страной, будет только белорусский народ.
"Вот как он решит, так и будет. Я ведь помню, когда меня первый раз избирали. Это было решение белорусского народа. И я тогда получил 80,3% голосов… Народ стеной за меня стоял. Проценты были большие. Поэтому я, памятуя это, буду следовать этим путем", - заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что "не хочет народ - насильно мил не будешь".
"Я думаю, что задолго до того, как я уйду в мир иной или мы с вами на пенсии будем ловить рыбу у вас в США, здесь будет работать нормальный человек (займет пост президента – ред.). У нас много хороших толковых людей", - подчеркнул Лукашенко.
