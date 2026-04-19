Лукашенко назвал столкновение с Белоруссией столкновением и с Россией

МИНСК, 19 апр - РИА Новости. Столкновение с Белоруссией - это столкновение с Белоруссией и Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Столкновение с Белоруссией - это столкновение с Белоруссией и Россией", - сказал Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу.
Он отметил, что на западе России создана группировка, которая мгновенно поддержит белорусскую армию в случае войны.
"Ну а какое оружие у них, вы знаете. Поэтому мы не хотим войны", - добавил президент Белоруссии.