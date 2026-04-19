Потерять Белоруссию для России неприемлемо, заявил Лукашенко

МИНСК, 19 апр - РИА Новости. Потерять сегодня Белоруссию для России неприемлемо, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он напомнил, что Россия и Белоруссия - союзники, которые юридически связаны друг с другом.
"И Россия прямо заявила, что она применит весь арсенал оружия, защищая Беларусь. Это знает весь мир", - заявил он.