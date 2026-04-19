Лукашенко назвал ядерное оружие фактором защиты и безопасности Белоруссии

МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещенное на белорусской территории российское тактическое ядерное оружие является для республики фактором защиты и обеспечения безопасности.
Он напомнил, что Белоруссия и Россия - ближайшие союзники.
Президент России Владимир Путин 25 марта 2023 года объявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. В июне того же года российский лидер сообщил, что первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии.