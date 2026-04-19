09:08 19.04.2026 (обновлено: 10:29 19.04.2026)
Лукашенко назвал ядерное оружие фактором защиты и безопасности Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT. Архивное фото
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российское тактическое ядерное оружие на территории страны является фактором защиты и обеспечения безопасности.
  • Лукашенко напомнил, что Белоруссия и Россия — ближайшие союзники.
МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещенное на белорусской территории российское тактическое ядерное оружие является для республики фактором защиты и обеспечения безопасности.
"Как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир и кого-то пугать? Это фактор нашей защиты, нашей безопасности. И добавьте все, что есть у Российской Федерации", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT.
Потерять Белоруссию для России неприемлемо, заявил Лукашенко
Вчера, 09:08
Он напомнил, что Белоруссия и Россия - ближайшие союзники.
Президент России Владимир Путин 25 марта 2023 года объявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. В июне того же года российский лидер сообщил, что первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии.
Лукашенко считает, что США не ставят войну против Белоруссии своей целью
Вчера, 09:05
 
