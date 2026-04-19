Белоруссия готова помочь США наладить отношения с Россией, заявил Лукашенко

МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть возможность, что США через контакты с Минском могут наладить отношения с РФ, готов для этого делать все.

Он отметил, что "это было бы нормально и разумно". "По крайней мере, мы будем для этого делать все", - подчеркнул Лукашенко.