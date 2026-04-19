Белоруссия готова помочь США наладить отношения с Россией, заявил Лукашенко
08:13 19.04.2026 (обновлено: 10:30 19.04.2026)
Белоруссия готова помочь США наладить отношения с Россией, заявил Лукашенко

Лукашенко: США через контакты с Минском могут наладить отношения с РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США через контакты с Минском могут наладить отношения с РФ.
  • Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия будет делать все для этого.
МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть возможность, что США через контакты с Минском могут наладить отношения с РФ, готов для этого делать все.
"Не знаю, но я был бы рад, если бы Дональд Трамп (президент США – ред.) в конечном счете за нашими разговорами и переговорами видел гораздо больше. Поэтому, я думаю, это вполне возможно. Может, он прощупывает некую позицию Беларуси, проецирует ее на Россию", - сказал Лукашенко в интервью RT, отвечая на вопрос, может ли быть конечной целью контактов и "сделки" с Минском налаживание отношений и с РФ.
Он отметил, что "это было бы нормально и разумно". "По крайней мере, мы будем для этого делать все", - подчеркнул Лукашенко.
