США могут договориться с Россией в президентство Путина, считает Лукашенко

- Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что США могут договориться с Россией.
- По мнению Лукашенко, договариваться с Россией возможно особенно в президентство Владимира Путина.
- Лукашенко подчеркнул, что если американцы договорятся с Россией, то это будет в два раза лучше, чем если договорятся с Белоруссией.
МИНСК, 19 апр - РИА Новости. США надо договориться с Россией, это можно сделать, особенно в президентство Владимира Путина, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он отметил, что был бы рад, если президент США Дональд Трамп за переговорами с Белоруссией видел бы гораздо больше.
"Поэтому, я думаю, это вполне возможно, Может, он прощупывает некую позицию Беларуси, проецирует ее на Россию. Это было бы нормально и разумно. По крайней мере, мы будем для этого делать все", - добавил президент.
Лукашенко подчеркнул, что если американцы договорятся с Россией, то это будет в два раза лучше, чем если договорятся с Белоруссией.