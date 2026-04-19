США могут договориться с Россией в президентство Путина, считает Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что США могут договориться с Россией.

По мнению Лукашенко, договариваться с Россией возможно особенно в президентство Владимира Путина.

Лукашенко подчеркнул, что если американцы договорятся с Россией, то это будет в два раза лучше, чем если договорятся с Белоруссией.

МИНСК, 19 апр - РИА Новости. США надо договориться с Россией, это можно сделать, особенно в президентство Владимира Путина, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Вам надо договориться с Россией , и вы можете договориться, особенно в президентство Путина . Это такой человек, с которым можно не просто разговаривать, а договариваться. Но надо четко понимать: пообещал - надо сделать", - сказал Лукашенко интервью ведущему RT Рику Санчесу.

"Поэтому, я думаю, это вполне возможно, Может, он прощупывает некую позицию Беларуси, проецирует ее на Россию. Это было бы нормально и разумно. По крайней мере, мы будем для этого делать все", - добавил президент.