Рейтинг@Mail.ru
США могут договориться с Россией в президентство Путина, считает Лукашенко - РИА Новости, 19.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:11 19.04.2026 (обновлено: 10:36 19.04.2026)
США могут договориться с Россией в президентство Путина, считает Лукашенко

Лукашенко: США могут договориться с РФ в президентство Путина

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что США могут договориться с Россией.
  • По мнению Лукашенко, договариваться с Россией возможно особенно в президентство Владимира Путина.
  • Лукашенко подчеркнул, что если американцы договорятся с Россией, то это будет в два раза лучше, чем если договорятся с Белоруссией.
МИНСК, 19 апр - РИА Новости. США надо договориться с Россией, это можно сделать, особенно в президентство Владимира Путина, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Вам надо договориться с Россией, и вы можете договориться, особенно в президентство Путина. Это такой человек, с которым можно не просто разговаривать, а договариваться. Но надо четко понимать: пообещал - надо сделать", - сказал Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Он отметил, что был бы рад, если президент США Дональд Трамп за переговорами с Белоруссией видел бы гораздо больше.
"Поэтому, я думаю, это вполне возможно, Может, он прощупывает некую позицию Беларуси, проецирует ее на Россию. Это было бы нормально и разумно. По крайней мере, мы будем для этого делать все", - добавил президент.
Лукашенко подчеркнул, что если американцы договорятся с Россией, то это будет в два раза лучше, чем если договорятся с Белоруссией.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
В миреРоссияСШАБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала