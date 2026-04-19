Белоруссия готова к большой сделке с США, заявил Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
МИНСК, 19 апр — РИА Новости. Белоруссия готова заключить большую сделку с США, заявил президент страны Александр Лукашенко.
"Но ее нужно подготовить, чтобы там были интересы и Соединенных Штатов Америки, и Беларуси. <...> Как только мы подготовим на низком уровне это, мы готовы с Дональдом встретиться и подписать это соглашение", — рассказал он в интервью ведущему RT Рику Санчесу.
Лукашенко подчеркнул, что тема политзаключенных и санкции — это мелочи в контексте возможного соглашения, у Минска и Вашингтона есть и другие вопросы для урегулирования.
По словам политика, есть шанс, что США через контакты с Белоруссией наладят отношения с Россией. Американцам надо договориться с Москвой, это можно сделать, особенно в президентство Владимира Путина.
Также президент Белоруссии призвал Вашингтон признать бесполезность санкций. Он пояснил, что, в отличие от Владимира Зеленского, не в той ситуации, чтобы кланяться и что-то выпрашивать у Штатов. Политик добавил, что его вероятные контакты с главой Белого дома Дональдом Трампом не должны быть "встречей вассала и императора".
Двадцатого марта Лукашенко сообщил, что Вашингтон предложил Минску заключить сделку. За день до этого он заявил на встрече с американским спецпосланником Джоном Коулом, что не видит особых проблем по теме политзаключенных в стране и вопросам общей повестки.
Коул же объявил, что США снимут санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В марте Вашингтон отменил ограничения против "Беларуськалия".