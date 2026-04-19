В ЛНР перезахоронили останки 50 красноармейцев

ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Останки 50 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
"По инициативе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике в селе Гречишкино состоялось перезахоронение останков 50 красноармейцев", - сообщила Марковская.
Она уточнила, что на месте перезахоронения совершили панихиду по павшим воинам, присутствующие почтили их память минутой молчания и возложили цветы к могилам солдат.