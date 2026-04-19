В ЛНР перезахоронили останки 50 красноармейцев

ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Останки 50 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.

Она уточнила, что на месте перезахоронения совершили панихиду по павшим воинам, присутствующие почтили их память минутой молчания и возложили цветы к могилам солдат.