На юге Ливана израильский военный разбил статую Иисуса Христа

БЕЙРУТ, 19 апр - РИА Новости. Израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дибель на юге Ливана, сообщает ливанское информационный портал Lebanon Debate.
"Израильский военный разбил голову статуе пророка Иисуса Христа в время рейда на юге Ливана",- пишет портал.
Армия Израиля, комментируя инцидент в ливанском Дибле, заявила, что подобные действия не соответствуют принципам израильских вооруженных сил и в связи с произошедшим будет проведено расследование.
В начале апреля митрополит Тирский и Сидонский Антиохийской православной церкви Илия Кфури рассказал РИА Новости, что в ходе нынешнего конфликта был атакован израилем православный монастырь Дейр-Мимас на юге Ливана. В числе прочего были атакованы священнослужители и разрушены церкви в разных населенных пунктах юга Ливана.