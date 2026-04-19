Рейтинг@Mail.ru
Израиль сообщил о гибели еще одного военного на юге Ливана
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:19 19.04.2026 (обновлено: 06:20 19.04.2026)
Израиль сообщил о гибели еще одного военного на юге Ливана

© REUTERS / Shir Torem — Израильские военные на границе с Ливаном
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели одного солдата и ранении девяти военных на юге Ливана.
"Сержант первого класса Лидор Порат, 31 год, из Ашдода, военный из 7106-го батальона 769-й региональной бригады погиб во время боев на юге Ливана", - говорится в заявлении пресс-службы армии.
Армия также уточняет в публикации в своем Telegram-канале, что в том же инциденте, при котором погиб Порат, один солдат получил серьезные ранения, четыре военных получили ранения средней тяжести, и еще четыре солдата незначительно пострадали. Отмечается, что раненые были госпитализированы.
В миреЛиванИзраильАшдодВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала