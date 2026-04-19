Израиль сообщил о гибели еще одного военного на юге Ливана

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели одного солдата и ранении девяти военных на юге Ливана.
"Сержант первого класса Лидор Порат, 31 год, из Ашдода, военный из 7106-го батальона 769-й региональной бригады погиб во время боев на юге Ливана", - говорится в заявлении пресс-службы армии.
Армия также уточняет в публикации в своем Telegram-канале, что в том же инциденте, при котором погиб Порат, один солдат получил серьезные ранения, четыре военных получили ранения средней тяжести, и еще четыре солдата незначительно пострадали. Отмечается, что раненые были госпитализированы.