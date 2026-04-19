Глава МИД Литвы заявил, что мечтает наладить отношения с Белоруссией

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 19.04.2026 (обновлено: 21:52 19.04.2026)
Глава МИД Литвы Будрис заявил, что мечтает наладить отношения с Белоруссией

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что мечтает наладить отношения с Белоруссией.
"Я хочу иметь налаженные контакты с Беларусью, это моя мечта, действительно... без лишних угроз. Я очень надеюсь, что однажды у нас будут прекрасные отношения после того, как мы решим все вопросы", - сказал литовский министр белорусскому телеканалу ОНТ на полях дипломатического форума в Турции.
На уточняющий вопрос журналиста, готов ли глава литовского МИД наладить отношения, тот ответил: " Я мечтаю об этом!"
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене в апреле заявила, что назначен представитель для проведения двусторонних политических переговоров с Белоруссией, не уточнив тогда его имя и должность, но перечислив ряд условий для начала переговоров. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков после этого заявил, что белорусская сторона готова к возобновлению диалога с Литвой, но со стороны Вильнюса нет никаких подвижек по возобновлению диалога.
Литва после серии инцидентов с метеозондами, залетевшими, по заявлению Вильнюса, на территорию прибалтийской республики с белорусской стороны, 29 октября 2025 года объявила о закрытии на месяц с возможностью продления пограничных пунктов пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). Вильнюс открыл оба пункта пропуска в ночь на 20 ноября. Эта ситуация усугубила и так ухудшившиеся в последние годы отношения между странами.
Минск предложил Вильнюсу решить вопрос с работой КПП на общей границе и другие проблемные вопросы двусторонних отношений на уровне министерств иностранных дел, но не получил ответ.
В миреЛитваБелоруссияВильнюсМаксим Рыженков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала