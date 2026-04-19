Глава МИД Литвы заявил, что мечтает наладить отношения с Белоруссией

МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что мечтает наладить отношения с Белоруссией.
На уточняющий вопрос журналиста, готов ли глава литовского МИД наладить отношения, тот ответил: " Я мечтаю об этом!"
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене в апреле заявила, что назначен представитель для проведения двусторонних политических переговоров с Белоруссией, не уточнив тогда его имя и должность, но перечислив ряд условий для начала переговоров. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков после этого заявил, что белорусская сторона готова к возобновлению диалога с Литвой, но со стороны Вильнюса нет никаких подвижек по возобновлению диалога.
Литва после серии инцидентов с метеозондами, залетевшими, по заявлению Вильнюса, на территорию прибалтийской республики с белорусской стороны, 29 октября 2025 года объявила о закрытии на месяц с возможностью продления пограничных пунктов пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). Вильнюс открыл оба пункта пропуска в ночь на 20 ноября. Эта ситуация усугубила и так ухудшившиеся в последние годы отношения между странами.
Минск предложил Вильнюсу решить вопрос с работой КПП на общей границе и другие проблемные вопросы двусторонних отношений на уровне министерств иностранных дел, но не получил ответ.