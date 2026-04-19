Глава МИД Литвы заявил, что мечтает наладить отношения с Белоруссией

На уточняющий вопрос журналиста, готов ли глава литовского МИД наладить отношения, тот ответил: " Я мечтаю об этом!"

Литва после серии инцидентов с метеозондами, залетевшими, по заявлению Вильнюса, на территорию прибалтийской республики с белорусской стороны, 29 октября 2025 года объявила о закрытии на месяц с возможностью продления пограничных пунктов пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). Вильнюс открыл оба пункта пропуска в ночь на 20 ноября. Эта ситуация усугубила и так ухудшившиеся в последние годы отношения между странами.