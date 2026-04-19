Лепс надеется, что его отношения с Кибой возобновятся

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Народный артист России Григорий Лепс надеется, что их отношения с его бывшей девушкой Авророй Кибой возобновятся.

"Не получились пока у нас отношения, но я не теряю надежды, что они возобновятся", - сказал он журналистам.

Лепс сообщил, что после расставания с Кибой женщины проявляют к нему активное внимание, однако он отвергает предложения пообщаться или увидеться, так как считает себя несвободным мужчиной.

"Я говорю: "У меня есть девушка". Как же - пишут, что уже нет? Она же выставила пост. Я говорю: "Пока девушка не уйдет отсюда (из сердца - ред.) и отсюда (из головы - ред.), она у меня есть", - добавил артист.

По словам Лепса, с момента прекращения отношений с Кибой у него не было связей с другими женщинами.

"Пока я не поставлю точку в этом вопросе, их и не будет", - заключил он.