16:13 19.04.2026 (обновлено: 16:15 19.04.2026)
Лепс заявил о желании усыновить детей из детского дома

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Народный артист России Григорий Лепс хочет усыновить детей из детского дома.
"Я буду брать на воспитание двух детей из детского дома, если получится - трех. Подниму всех. Места у меня много… Я дам им свою фамилию, отчество", - сказал он журналистам.
Лепс отметил, что усыновление может произойти уже через три-четыре месяца.
"Думаю, мне доверят", - добавил артист.
Ранее Лепс сообщал РИА Новости, что снова хочет стать отцом и мечтает о сыне и дочери.
