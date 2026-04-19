Росликов обвинил латвийские власти в попытке лишить его мандата

МИНСК, 19 апр — РИА Новости. Депутат Рижской думы Алексей Росликов рассказал в интервью РИА Новости, что власти Латвии ищут способ лишить его мандата.
"Сегодня уже пошли опросы от правительства, разосланы людям, как они будут реагировать, если будет принят специальный закон <…> имени Росликова, который будет лишать меня депутатского мандата в городском Законодательном собрании. То есть они хотят сделать отдельный закон, чтобы выкинуть меня оттуда", — сказал собеседник агентства.
По его словам, оппоненты не могут пережить того, что человек, поддерживающий Россию и Белоруссию, остается членом законодательных собраний воинственно настроенной против Москвы европейской страны.
"Пока я не получил приговор, который вступил в силу, я имею абсолютное и полное право участвовать в выборах, участвовать в заседаниях. То есть я не ограничен абсолютно. Это для них тоже является довольно-таки сильной проблемой", — добавил политик.
В июне прошлого года сейм Латвии рассматривал проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации. Росликов, который был тогда депутатом парламента, выступил за сохранение русского языка. За это его удалили из зала.