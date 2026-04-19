Росликов обвинил латвийские власти в попытке лишить его мандата - РИА Новости, 19.04.2026
14:27 19.04.2026 (обновлено: 20:18 19.04.2026)
Росликов обвинил латвийские власти в попытке лишить его мандата

Латвийский депутат Росликов заявил, что его хотят лишить мандата

© Фото : РОСЛИКОВ/TelegramАлексей Росликов
Алексей Росликов - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© Фото : РОСЛИКОВ/Telegram
Алексей Росликов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Латвии рассматривают возможность принятия отдельного закона, который лишит депутата Рижской думы Алексея Росликова мандата, рассказал сам парламентарий.
  • Его оппоненты не могут принять тот факт, что человек, поддерживающий Россию и Белоруссию, участвует в законодательных собраниях.
МИНСК, 19 апр — РИА Новости. Депутат Рижской думы Алексей Росликов рассказал в интервью РИА Новости, что власти Латвии ищут способ лишить его мандата.
"Сегодня уже пошли опросы от правительства, разосланы людям, как они будут реагировать, если будет принят специальный закон <…> имени Росликова, который будет лишать меня депутатского мандата в городском Законодательном собрании. То есть они хотят сделать отдельный закон, чтобы выкинуть меня оттуда", — сказал собеседник агентства.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Литва и Латвия не пропустят борт Фицо на торжества ко Дню Победы в Москве
18 апреля, 20:19
По его словам, оппоненты не могут пережить того, что человек, поддерживающий Россию и Белоруссию, остается членом законодательных собраний воинственно настроенной против Москвы европейской страны.
"Пока я не получил приговор, который вступил в силу, я имею абсолютное и полное право участвовать в выборах, участвовать в заседаниях. То есть я не ограничен абсолютно. Это для них тоже является довольно-таки сильной проблемой", — добавил политик.
В июне прошлого года сейм Латвии рассматривал проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации. Росликов, который был тогда депутатом парламента, выступил за сохранение русского языка. За это его удалили из зала.
Служба госбезопасности Латвии возбудила против Росликова уголовное дело, обвинив в "оказании помощи России и разжигании национальной розни". Парламентария несколько раз задерживали и обыскивали. Он также рассказывал, что украинские националисты угрожали ему и его семье физической расправой.
Памятник Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Русскоязычные люди в Латвии вынуждены общаться шепотом, заявил депутат
Вчера, 06:55
 
