Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Латвии рассматривают возможность принятия отдельного закона, который лишит депутата Рижской думы Алексея Росликова мандата, рассказал сам парламентарий.

Его оппоненты не могут принять тот факт, что человек, поддерживающий Россию и Белоруссию, участвует в законодательных собраниях.

МИНСК, 19 апр — РИА Новости. Депутат Рижской думы Алексей Росликов рассказал в интервью РИА Новости, что власти Латвии ищут способ лишить его мандата.

"Сегодня уже пошли опросы от правительства, разосланы людям, как они будут реагировать, если будет принят специальный закон <…> имени Росликова, который будет лишать меня депутатского мандата в городском Законодательном собрании. То есть они хотят сделать отдельный закон, чтобы выкинуть меня оттуда", — сказал собеседник агентства.

По его словам, оппоненты не могут пережить того, что человек, поддерживающий Россию Белоруссию , остается членом законодательных собраний воинственно настроенной против Москвы европейской страны.

"Пока я не получил приговор, который вступил в силу, я имею абсолютное и полное право участвовать в выборах, участвовать в заседаниях. То есть я не ограничен абсолютно. Это для них тоже является довольно-таки сильной проблемой", — добавил политик.

В июне прошлого года сейм Латвии рассматривал проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации. Росликов, который был тогда депутатом парламента, выступил за сохранение русского языка. За это его удалили из зала.