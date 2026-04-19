Русскоязычные люди в Латвии вынуждены общаться шепотом, заявил депутат - РИА Новости, 19.04.2026
06:55 19.04.2026
Русскоязычные люди в Латвии вынуждены общаться шепотом, заявил депутат

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Флаг Латвии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Русскоязычные в Латвии вынуждены общаться между собой шепотом, чтобы избежать негативной реакции, заявил депутат Рижской думы Алексей Росликов.
  • По словам депутата, русскоязычные жители Латвии чувствуют себя неуверенно из-за русофобской политической повестки.
МИНСК, 19 апр - РИА Новости. Русскоязычные в Латвии вынуждены общаться между собой шепотом, чтобы не нарваться на негативную реакцию, заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.
"Если вы сегодня приедете в Латвию и послушаете, как между собой общаются русские - шепотом… Потому что в общественном месте ты можешь очень легко нарваться на негативную реакцию", - рассказал РИА Новости депутат.
Русофобская политическая повестка также ведёт к тому, что русскоязычные Латвии чувствуют себя неуверенно, рассказал политик.
В июне 2025 года во время заседания сейма Латвии, где рассматривался проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации, Росликов выступил за сохранение русского языка. Тогда же Служба госбезопасности (СГБ) возбудила против него в 2025 уголовное дело, заподозрив "признаки помощи иностранному государству, действия которого направлены против Латвии, и в разжигании национальной розни и вражды".
