Русскоязычные люди в Латвии вынуждены общаться шепотом, заявил депутат

Краткий пересказ от РИА ИИ
МИНСК, 19 апр - РИА Новости. Русскоязычные в Латвии вынуждены общаться между собой шепотом, чтобы не нарваться на негативную реакцию, заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.
"Если вы сегодня приедете в Латвию и послушаете, как между собой общаются русские - шепотом… Потому что в общественном месте ты можешь очень легко нарваться на негативную реакцию", - рассказал РИА Новости депутат.
Русофобская политическая повестка также ведёт к тому, что русскоязычные Латвии чувствуют себя неуверенно, рассказал политик.
В июне 2025 года во время заседания сейма Латвии, где рассматривался проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации, Росликов выступил за сохранение русского языка. Тогда же Служба госбезопасности (СГБ) возбудила против него в 2025 уголовное дело, заподозрив "признаки помощи иностранному государству, действия которого направлены против Латвии, и в разжигании национальной розни и вражды".
Рижский депутат пожаловался на высокую стоимость яиц в Латвии
18 апреля, 00:55