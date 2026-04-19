Русскоязычные люди в Латвии вынуждены общаться шепотом, заявил депутат

МИНСК, 19 апр - РИА Новости. Русскоязычные в Латвии вынуждены общаться между собой шепотом, чтобы не нарваться на негативную реакцию, заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.

В июне 2025 года во время заседания сейма Латвии, где рассматривался проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации, Росликов выступил за сохранение русского языка. Тогда же Служба госбезопасности (СГБ) возбудила против него в 2025 уголовное дело, заподозрив "признаки помощи иностранному государству, действия которого направлены против Латвии, и в разжигании национальной розни и вражды".