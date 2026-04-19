Нефтепродукты из российского сырья начали распределять по Кубе

Краткий пересказ от РИА ИИ

Поставки нефтепродуктов позволят покрыть около трети месячного спроса страны на топливо и серьезно облегчат ситуацию в условиях энергетического давления на остров.

Ожидается, что поставки окажут влияние на ключевые сектора экономики Кубы, включая энергетику, транспорт, здравоохранение и образование.

МЕХИКО, 19 апр - РИА Новости. Нефтепродукты, произведенные из российской нефти, поставленной на Кубу в качестве гуманитарной помощи, начали распределять по всей стране, сообщили в посольстве РФ в карибской республике.

"Бензин, дизель, мазут и сжиженный газ, полученные в результате переработки 100 тысяч тонн нефти, прибывшей на Кубу из России в качестве гуманитарного груза на танкере "Анатолий Колодкин", уже распределяются по территории острова Свободы", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.

По данным Союза Cuba-Petróleo (CUPET), которые привела дипмиссия, полученные объемы нефтепродуктов позволят покрыть около трети месячного спроса страны на топливо и серьезно облегчат ситуацию в условиях энергетического давления на остров.

Ожидается, что поставки окажут влияние на ключевые сектора экономики, включая энергетику, транспорт, здравоохранение и образование. В частности, дизель и мазут будут использоваться для выработки электроэнергии, а сжиженный газ - для обеспечения работы социальных учреждений и бытовых нужд населения.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн нефти прибыл на Кубу.