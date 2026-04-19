Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 19.04.2026
Нефтепродукты из российского сырья начали распределять по Кубе

© REUTERS / Ramon EspinosaРоссийский нефтяной танкер "Анатолий Колодкин" в Матансасе, Куба
Российский нефтяной танкер "Анатолий Колодкин" в Матансасе, Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нефтепродукты, произведенные из российской нефти, поставленной на Кубу в качестве гуманитарной помощи, начали распределять по всей стране.
  • Поставки нефтепродуктов позволят покрыть около трети месячного спроса страны на топливо и серьезно облегчат ситуацию в условиях энергетического давления на остров.
  • Ожидается, что поставки окажут влияние на ключевые сектора экономики Кубы, включая энергетику, транспорт, здравоохранение и образование.
МЕХИКО, 19 апр - РИА Новости. Нефтепродукты, произведенные из российской нефти, поставленной на Кубу в качестве гуманитарной помощи, начали распределять по всей стране, сообщили в посольстве РФ в карибской республике.
"Бензин, дизель, мазут и сжиженный газ, полученные в результате переработки 100 тысяч тонн нефти, прибывшей на Кубу из России в качестве гуманитарного груза на танкере "Анатолий Колодкин", уже распределяются по территории острова Свободы", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
По данным Союза Cuba-Petróleo (CUPET), которые привела дипмиссия, полученные объемы нефтепродуктов позволят покрыть около трети месячного спроса страны на топливо и серьезно облегчат ситуацию в условиях энергетического давления на остров.
Ожидается, что поставки окажут влияние на ключевые сектора экономики, включая энергетику, транспорт, здравоохранение и образование. В частности, дизель и мазут будут использоваться для выработки электроэнергии, а сжиженный газ - для обеспечения работы социальных учреждений и бытовых нужд населения.
Ранее Минтранс РФ сообщил, что российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн нефти прибыл на Кубу.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
В миреКубаРоссияСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала