Названы регионы, жители которых активно берут кредиты

РИА Новости: жители НАО активнее всего брали кредиты

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Активнее всего выдачи кредитов в России растут в Ненецком автономном округе – за февраль текущего года объем выдач подскочил почти на четверть по сравнению с январем, следует из материалов Банка России, которые проанализировало РИА Новости.
Значительный рост выдачи кредитов зафиксирован также в Магаданской области и Еврейской автономной области – на 16% и 14% соответственно. Замыкают топ-5 Сахалинская область и Камчатский край, где объем предоставленных кредитов вырос за месяц на 10,5% и 9,5% соответственно.
При этом больше всего выдача кредитов за последний зимний месяц снизилась в Калмыкии – там объем выдач упал на 17%. Значительное снижение зафиксировано также в Кабардино-Балкарии и Чувашии – более чем на 10%.
