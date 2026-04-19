В Кишиневе отменили концерт Макаревича* и Вайкуле

КИШИНЕВ, 19 апр — РИА Новости. В Кишиневе отменили концерт Андрея Макаревича* и Лаймы Вайкуле, против проведения которого высказывались местные жители.

Бывшие советские артисты должны были выступить 24 апреля. Под анонсом молдавские пользователи соцсетей оставили множество негативных комментариев, в которых отмечали, что в годы былой популярности Макаревич* и Вайкуле не спешили давать концерты в Молдавии, а сейчас "потянулись на заработки".

"Сообщаем вам, что мероприятие, запланированное на 24 апреля, отменено по техническим причинам, не зависящим от организаторов. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание", — заявили организаторы.

Вместо этого зрителям предлагают посетить концерт группы " Машина времени ", который запланирован в Кишиневе на 14 июня.

В феврале Министерство культуры Молдавии разослало циркуляр, из которого следует, что приглашать в республику иностранных артистов, особенно из стран СНГ, можно только с разрешения ведомства. Утверждалось, что это поможет избежать ситуаций, которые могут "привести к отмене мероприятий, общественной напряженности, проблемам безопасности или нанесению ущерба имиджу государственных учреждений".