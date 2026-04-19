В Кишиневе отменили концерт Макаревича* и Вайкуле - РИА Новости, 19.04.2026
09:34 19.04.2026 (обновлено: 17:02 19.04.2026)
В Кишиневе отменили концерт Макаревича* и Вайкуле

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич*
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кишиневе отменили концерт Андрея Макаревича* и Лаймы Вайкуле, против проведения которого высказывались жители Молдавии.
  • Организаторы объяснили отмену концерта техническими причинами.
  • Зрителям предложили посетить концерт группы "Машина времени", который пройдет в Кишиневе 14 июня.
КИШИНЕВ, 19 апр — РИА Новости. В Кишиневе отменили концерт Андрея Макаревича* и Лаймы Вайкуле, против проведения которого высказывались местные жители.
Бывшие советские артисты должны были выступить 24 апреля. Под анонсом молдавские пользователи соцсетей оставили множество негативных комментариев, в которых отмечали, что в годы былой популярности Макаревич* и Вайкуле не спешили давать концерты в Молдавии, а сейчас "потянулись на заработки".
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
В Польше отменили концерт Канье Уэста
17 апреля, 19:59
"Сообщаем вам, что мероприятие, запланированное на 24 апреля, отменено по техническим причинам, не зависящим от организаторов. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание", — заявили организаторы.
Вместо этого зрителям предлагают посетить концерт группы "Машина времени", который запланирован в Кишиневе на 14 июня.
В феврале Министерство культуры Молдавии разослало циркуляр, из которого следует, что приглашать в республику иностранных артистов, особенно из стран СНГ, можно только с разрешения ведомства. Утверждалось, что это поможет избежать ситуаций, которые могут "привести к отмене мероприятий, общественной напряженности, проблемам безопасности или нанесению ущерба имиджу государственных учреждений".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов.
Певица Полина Гагарина - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
В Астане отменили концерт Полины Гагариной
28 марта, 07:14
 
