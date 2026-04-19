Юридическая значимость Красной книги неизменна, заявили в Минприроды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юридическая значимость Красной книги России остается неизменной, заявили в Минприроды.
- Правила добычи животных из Красной книги остаются неизменными для всех граждан России, разрешение на добычу может выдать только специальная комиссия Росприроднадзора.
- Защита, сохранение и восстановление популяций краснокнижных животных являются одной из ключевых задач государства в сфере сохранения биоразнообразия.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Юридическая значимость, идея Красной книги России и режим охраны внесенных в нее животных остаются неизменными, приоритет строгой охраны редких видов над разрешительными процедурами также не меняется, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минприроды.
Ранее в ряде СМИ и интернет-ресурсах появились публикации о якобы снятии запрета на охоту на животных из Красной книги и о расширении перечня оснований для их добычи. Указывалось, что это якобы связано с изменениями, которые вносились проект постановления правительства РФ от 6 января 1997 года. В Минприроды поясняли агентству, что правила добычи животных из Красной книги остаются неизменными для всех граждан России, и только специальная комиссия, образованная Росприроднадзором, может выдать разрешение на добычу краснокнижного животного.
"Проект постановления не меняет ни юридическую значимость Красной книги России, ни её идею. У внесенных в неё животных режим охраны остаётся неизменным. Приоритет строгой охраны редких видов над разрешительными процедурами не меняется, поскольку закрепляет требование о том, что сроки, способы и орудия добычи не должны наносить ущерб естественным популяциям и местам обитания. Документ сохраняет обязательный разрешительный порядок с участием научных специалистов – комиссия Росприроднадзора", - рассказали в ведомстве.
В Минприроды отметили, что защита, сохранение и восстановление популяций краснокнижных животных – одна из ключевых задач государства в сфере сохранения биоразнообразия. "В том числе для этого созданы особо охраняемые природные территории. За нанесенный вред редким видам предусмотрена уголовная ответственность", — пояснили в ведомстве.
В Минприроды напомнили, что государство активно занимается защитой и восстановлением популяций редких животных, таких как амурский тигр. После отлова и осмотра врачей Росприроднадзор решает: оставить животное в неволе (из-за травм, не позволяющих охотиться) или вернуть в дикую природу.
"Когда амурский тигр заходит в населенные пункты, хищника с разрешения Росприроднадзора отлавливают и делают осмотр, а если животное здорово, выпускают в лес вдали поселков. Если же хищник ранен и не способен охотиться на копытных, его помещают на реабилитацию, по итогам которой принимается решение: оставить жить тигра в неволе (если травмы или болезни не позволят хищнику охотиться – ред.) или выпустить в дикую природу, если животное выздоровело", — заключили в пресс-службе ведомства.
