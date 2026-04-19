18:15 19.04.2026
Стрелявший в Киеве перед этим поссорился с соседом, сообщили в полиции

© Фото : соцсети
Ситуация на месте стрельбы в Киеве . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Открывший огонь по людям в Киеве перед этим поссорился с соседом, сообщил глава национальной полиции Украины Иван Выговский.
  • Он стрелял в него из травматического пистолета.
  • После этого он побежал к себе домой, взял огнестрельное оружие и поджег квартиру
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Открывший огонь по людям в Киеве перед этим поссорился с соседом и стрелял в него из травматического пистолета, сообщил глава национальной полиции Украины Иван Выговский.
"Вызов поступил в 16.32 (совпадает с мск) в связи с тем, что происходит конфликт на улице между гражданами. И полицейские сначала прибыли как просто на бытовую ссору. Уже когда поступил вызов, у этого человека был травматический пистолет. Он осуществил выстрелы в сторону соседа, с которым у него был конфликт", - приводит комментарий Выговского украинский телеканал "5 канал".
По его словам, после этого он побежал к себе домой, взял огнестрельное оружие и поджег квартиру.
В субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы, затем скрылся в супермаркете, где взял людей в заложники. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелявший ликвидирован при задержании. По информации украинских СМИ им оказался бывший украинский военный Дмитрий Васильченков. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в результате стрельбы шесть человек погибли, 15 были ранены.
