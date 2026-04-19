В Киеве возбудили дело против полицейских, сбежавших с места стрельбы

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против полицейских, которые сбежали с места стрельбы в Киеве в субботу, оставив без защиты гражданских и ребенка, сообщил украинский генеральный прокурор Руслан Кравченко.