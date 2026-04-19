В Киеве возбудили дело против полицейских, сбежавших с места стрельбы

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против полицейских, которые сбежали с места стрельбы в Киеве в субботу, оставив без защиты гражданских и ребенка, сообщил украинский генеральный прокурор Руслан Кравченко.
"По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля 2026 года начато уголовное производство. Правовая квалификация уголовного преступления: ч. 3 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным прекращением действий нападающего получат надлежащую правовую оценку", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кравченко.
Ранее глава национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил в воскресенье, что по поводу действий патрульных полицейских начато служебное расследование.
Ранее в субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы. Затем он скрылся в супермаркете, где взял людей в заложники. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелявший ликвидирован при задержании. По информации мэра Киева Виталия Кличко, шесть человек погибли, 15 были ранены. Как сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко, по факту нападения на людей возбуждено уголовное дело по статье о теракте. В воскресенье украинское издание "Страна.ua" сообщило, что нападавшего звали Дмитрий Васильченков. По данным издания, он был бывшим военным.