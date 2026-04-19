Появились новые подробности о мужчине, застрелившем людей в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина, застреливший шестерых человек в Киеве и ликвидированный при задержании, поджег свою квартиру перед тем, как устроил стрельбу на улице и взял в заложники людей в супермаркете.

Один из соседей видел у мужчины оружие и боеприпасы, а также слышал угрозы в его квартире.

По факту нападения на людей возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мужчина, застреливший в субботу шестерых человек в Киеве и ликвидированный при задержании, поджёг свою квартиру перед тем, как устроил стрельбу на улице и взял в заложники людей в супермаркете, сообщил украинский телеканал "Общественное".

"Перед тем, как выйти на улицу и устроить стрельбу, в его квартире на пятом этаже многоэтажки произошел пожар. Как утверждают в КГГА (Киевской городской государственной администрации – ред.), мужчина сам поджег свою квартиру", - говорится на сайте телеканала.

Телеканал опубликовал фотографии сгоревшей квартиры. По информации телеканала, один из соседей ранее был в его квартире и видел у него автоматы, пистолет и десятки патронов, а сам мужчина угрожал, что никого не боится и сможет убить любого.