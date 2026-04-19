13:50 19.04.2026 (обновлено: 13:59 19.04.2026)
Появились новые подробности о мужчине, застрелившем людей в Киеве

Застреливший людей в Киеве мужчина поджёг свою квартиру перед стрельбой

© REUTERS / Valentyn Ogirenko — Сотрудники правоохранительных органов Украины на месте стрельбы в Киеве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина, застреливший шестерых человек в Киеве и ликвидированный при задержании, поджег свою квартиру перед тем, как устроил стрельбу на улице и взял в заложники людей в супермаркете.
  • Один из соседей видел у мужчины оружие и боеприпасы, а также слышал угрозы в его квартире.
  • По факту нападения на людей возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мужчина, застреливший в субботу шестерых человек в Киеве и ликвидированный при задержании, поджёг свою квартиру перед тем, как устроил стрельбу на улице и взял в заложники людей в супермаркете, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Перед тем, как выйти на улицу и устроить стрельбу, в его квартире на пятом этаже многоэтажки произошел пожар. Как утверждают в КГГА (Киевской городской государственной администрации – ред.), мужчина сам поджег свою квартиру", - говорится на сайте телеканала.
Телеканал опубликовал фотографии сгоревшей квартиры. По информации телеканала, один из соседей ранее был в его квартире и видел у него автоматы, пистолет и десятки патронов, а сам мужчина угрожал, что никого не боится и сможет убить любого.
Как сообщают украинские СМИ, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности по делу о легких телесных повреждениях. В воскресенье украинское издание "Страна.ua" сообщило, что нападавшего звали Дмитрий Васильченков. По данным издания, он был бывшим военным.
В субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы. Затем он скрылся в супермаркете, где взял людей в заложники. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелявший ликвидирован при задержании. По информации мэра Киева Виталия Кличко, шесть человек погибли, 15 были ранены. Как сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко, по факту нападения на людей возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
