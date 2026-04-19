Украинские СМИ раскрыли подробности о мужчине, напавшем на людей в Киеве

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мужчина, застреливший шестерых человек в Киеве и ликвидированный при задержании, был бывшим военным, ранее он судился с пенсионным фондом Украины о доплате к военной пенсии, сообщило украинское издание "Страна.ua".
По информации издания, нападавшего звали Дмитрий Васильченков.
"Известно, что он судился с пенсионным фондом Украины и добился доплаты около двух тысяч гривен (45 долларов – ред.). Судя по фабуле дела, он был бывшим военным и получал украинскую военную пенсию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее в субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы. Затем он скрылся в супермаркете, где взял людей в заложники. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелявший ликвидирован при задержании. По информации мэра Киева Виталия Кличко, шесть человек погибли, 15 были ранены. Как сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко, по факту нападения на людей возбуждено уголовное дело по статье о теракте.