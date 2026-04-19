13:13 19.04.2026 (обновлено: 14:08 19.04.2026)
Украинские СМИ раскрыли подробности о мужчине, напавшем на людей в Киеве

Страна.ua: мужчина, застреливший шестерых человек в Киеве, был бывшим военным

© Фото : соцсетиКарабин Kel-Tec SUB-2000, из которого стрелок вел огонь по людям в Киеве
Карабин Kel-Tec SUB-2000, из которого стрелок вел огонь по людям в Киеве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчиной, застрелившим шестерых человек в Киеве, был бывший военный Дмитрий Васильченков.
  • Известно, что он судился с пенсионным фондом Украины и добился доплаты около к пенсии.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мужчина, застреливший шестерых человек в Киеве и ликвидированный при задержании, был бывшим военным, ранее он судился с пенсионным фондом Украины о доплате к военной пенсии, сообщило украинское издание "Страна.ua".
По информации издания, нападавшего звали Дмитрий Васильченков.
«
"Известно, что он судился с пенсионным фондом Украины и добился доплаты около двух тысяч гривен (45 долларов – ред.). Судя по фабуле дела, он был бывшим военным и получал украинскую военную пенсию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее в субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы. Затем он скрылся в супермаркете, где взял людей в заложники. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелявший ликвидирован при задержании. По информации мэра Киева Виталия Кличко, шесть человек погибли, 15 были ранены. Как сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко, по факту нападения на людей возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
