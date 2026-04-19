16:23 19.04.2026 (обновлено: 17:22 19.04.2026)
Разобщенность арабских стран мешает им сдерживать Израиль, считает эксперт

© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
АНТАЛЬЯ, 19 апр - РИА Новости. Разобщенность арабских стран Персидского залива мешает им в достижении консенсуса и выработке мер по сдерживанию Тель-Авива, заявил РИА Новости президент аналитического центра USMEP, экс-советник израильского правительства Даниэль Леви.
По его словам, страны Персидского залива "злятся на Иран", но знают, что виноват в конфликте именно Израиль и понимают необходимость сдерживания Тель-Авива.
"Израиль делает ставку на то, что страны Персидского залива не смогут достичь консенсуса - до сих пор эта ставка была верной. Дело не в том, получится ли у них договориться по экономическим и дипломатическим проблемам, а могут ли они выработать схему сотрудничества в безопасности, чтобы сдерживать Израиль", - заявил Леви на полях Анталийского дипломатического форума.
Леви был советником правительств Ицхака Рабина и Эхуда Барака, участвовал в качестве переговорщика с израильской стороны в переговорах в Осло в 1995 году и в Табе в 2001.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
