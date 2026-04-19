Израиль взрывает дома в приграничных ливанских поселениях, сообщил источник

По его данным, в воскресенье были подорваны здания в населенных пунктах Байда и Накура, а также на северных окраинах города Бинт-Джбейль.

БЕЙРУТ, 19 апр — РИА Новости. Израильские военные взрывают дома в ливанских поселениях, расположенных в приграничье, сообщил РИА Новости источник в арабской стране.

"Армия противника пользуется десятидневным режимом прекращения огня и, нарушая его, минирует, а затем взрывает дома жителей деревень, расположенных вдоль южной границы", — заявил собеседник агентства.

По данным источника, израильские военные минируют целые улицы с домами, в которых живет мирное население. В воскресенье они подорвали здания в поселениях Байда и Накура, а также на северных окраинах города Бинт-Джбейль.

ЦАХАЛ после начала перемирия призвала ливанцев не приближаться к приграничным деревням. Власти в Бейруте также рекомендовали им не торопиться с возвращением домой из соображений безопасности.

В четверг Израиль и движение " Хезболла " подтвердили согласие остановить бои на десять дней, договоренность вступила в силу в пятницу. Конфликт между ними обострился практически сразу после начала войны Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана. С 16 марта израильские силы ведут наземную операцию на юге Ливана и обстреливают города, включая столицу — Бейрут.