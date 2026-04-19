Израиль взрывает дома в приграничных ливанских поселениях, сообщил источник
13:10 19.04.2026 (обновлено: 16:08 19.04.2026)
Израиль взрывает дома в приграничных ливанских поселениях, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильские военные сносят дома в приграничных ливанских поселениях, несмотря на перемирие, сообщил источник.
  • По его данным, в воскресенье были подорваны здания в населенных пунктах Байда и Накура, а также на северных окраинах города Бинт-Джбейль.
БЕЙРУТ, 19 апр — РИА Новости. Израильские военные взрывают дома в ливанских поселениях, расположенных в приграничье, сообщил РИА Новости источник в арабской стране.
"Армия противника пользуется десятидневным режимом прекращения огня и, нарушая его, минирует, а затем взрывает дома жителей деревень, расположенных вдоль южной границы", — заявил собеседник агентства.
По данным источника, израильские военные минируют целые улицы с домами, в которых живет мирное население. В воскресенье они подорвали здания в поселениях Байда и Накура, а также на северных окраинах города Бинт-Джбейль.
ЦАХАЛ после начала перемирия призвала ливанцев не приближаться к приграничным деревням. Власти в Бейруте также рекомендовали им не торопиться с возвращением домой из соображений безопасности.
В четверг Израиль и движение "Хезболла" подтвердили согласие остановить бои на десять дней, договоренность вступила в силу в пятницу. Конфликт между ними обострился практически сразу после начала войны Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана. С 16 марта израильские силы ведут наземную операцию на юге Ливана и обстреливают города, включая столицу — Бейрут.
Ливанское национальное агентство NNA передавало, что Израиль неоднократно нарушал режим прекращения огня. Движение "Хезболла" же отмечало, что соблюдает договоренности, но готово нанести ответные удары.
