Рейтинг@Mail.ru
"Обрушил шквал". СМИ раскрыли, какой удар Иран нанес США - РИА Новости, 19.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:55 19.04.2026 (обновлено: 23:16 19.04.2026)
"Обрушил шквал". СМИ раскрыли, какой удар Иран нанес США

© Фото : U.S. Marine CorpsМорские пехотинцы США
Морские пехотинцы США - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© Фото : U.S. Marine Corps
Морские пехотинцы США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У Соединенных Штатов может закончиться дорогостоящее оружие из-за конфликта с Ираном, пишет The New York Times.
  • Иран обрушил на США и их региональных союзников целый шквал дешевых беспилотников, что изменило ход конфликта.
  • Первые шесть дней войны обошлись Вашингтону в 11,3 миллиарда долларов, а общие расходы на войну могут составить от 25 до 35 миллиардов.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. У США может закончиться дорогостоящее оружие из-за конфликта с Ираном, пишет The New York Times.
"Один из главных результатов войны с Ираном — что Тегеран показал себя на редкость сильным и способным противником. Иран не только доказал, что готов дать отпор, но и обрушил на США и их региональных союзников целый шквал дешевых беспилотников", — говорится в публикации.
Как уточняется, производство БПЛА обходится Ирану примерно в 35 тысяч долларов. Высокотехнологичные перехватчики США и союзников стоят гораздо дороже. Дешевые беспилотники изменили ход конфликта на Украине и позволили иранцам воспользоваться перекосом в оборонных инвестициях США, исторически предпочитавших высокоточные, но дорогостоящие решения.
"Только первые шесть дней войны с Ираном обошлись США в 11,3 миллиарда долларов. Белый дом и Пентагон не представили более свежих оценок, но консервативно настроенный Американский институт предпринимательства в начале апреля подсчитал, что США потратили на войну от 25 до 35 миллиардов долларов — причем основная часть расходов пришлась как раз на перехватчики. Несмотря на асимметрию в расходах, многие военные эксперты опасаются скорее истощения арсеналов", — резюмировали в статье.
Ранее сегодня президент Дональд Трамп сообщил, что американская делегация отправилась в Исламабад для новых контактов с Ираном. Трамп также добавил, что надеется на сделку с Тегераном, при этом обвинив исламскую республику в "нарушении перемирия".
В пятницу исламская республика разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане. Трамп, со своей стороны, отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. После этого Тегеран объявил о восстановлении военного режима контроля над проливом.
В миреСШАИранДональд ТрампМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала