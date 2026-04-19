"Обрушил шквал". СМИ раскрыли, какой удар Иран нанес США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У Соединенных Штатов может закончиться дорогостоящее оружие из-за конфликта с Ираном, пишет The New York Times.
- Иран обрушил на США и их региональных союзников целый шквал дешевых беспилотников, что изменило ход конфликта.
- Первые шесть дней войны обошлись Вашингтону в 11,3 миллиарда долларов, а общие расходы на войну могут составить от 25 до 35 миллиардов.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. У США может закончиться дорогостоящее оружие из-за конфликта с Ираном, пишет The New York Times.
"Один из главных результатов войны с Ираном — что Тегеран показал себя на редкость сильным и способным противником. Иран не только доказал, что готов дать отпор, но и обрушил на США и их региональных союзников целый шквал дешевых беспилотников", — говорится в публикации.
Как уточняется, производство БПЛА обходится Ирану примерно в 35 тысяч долларов. Высокотехнологичные перехватчики США и союзников стоят гораздо дороже. Дешевые беспилотники изменили ход конфликта на Украине и позволили иранцам воспользоваться перекосом в оборонных инвестициях США, исторически предпочитавших высокоточные, но дорогостоящие решения.
"Только первые шесть дней войны с Ираном обошлись США в 11,3 миллиарда долларов. Белый дом и Пентагон не представили более свежих оценок, но консервативно настроенный Американский институт предпринимательства в начале апреля подсчитал, что США потратили на войну от 25 до 35 миллиардов долларов — причем основная часть расходов пришлась как раз на перехватчики. Несмотря на асимметрию в расходах, многие военные эксперты опасаются скорее истощения арсеналов", — резюмировали в статье.
Ранее сегодня президент Дональд Трамп сообщил, что американская делегация отправилась в Исламабад для новых контактов с Ираном. Трамп также добавил, что надеется на сделку с Тегераном, при этом обвинив исламскую республику в "нарушении перемирия".
В пятницу исламская республика разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане. Трамп, со своей стороны, отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. После этого Тегеран объявил о восстановлении военного режима контроля над проливом.