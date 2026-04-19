"Момент расплаты". В США запаниковали из-за шага против Ирана
22:01 19.04.2026 (обновлено: 22:03 19.04.2026)
"Момент расплаты". В США запаниковали из-за шага против Ирана

Экс-подполковник Дэвис: в конфликте на Ближнем Востоке настал момент расплаты

© AP Photo / Iranian ArmyИранские военные на побережье Ормузского пролива
Иранские военные на побережье Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© AP Photo / Iranian Army
Иранские военные на побережье Ормузского пролива. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил о завершении эпохи политических манипуляций со стороны США в конфликте на Ближнем Востоке.
  • Иран продемонстрировал свое влияние в Ормузском проливе, что вынуждает США пересмотреть свою стратегию.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х заявил о завершении эпохи политических манипуляций со стороны США в конфликте на Ближнем Востоке.
"Настал момент расплаты в ближневосточном конфликте. Предупреждаю, что эпоха политических манипуляций окончательно рухнула под тяжестью суровой военной реальности. В то время как президент считает, что сможет выкрутиться из этой ситуации с помощью разговоров, динамика войны с Ираном вышла за рамки простой риторики", — написал он.
По его словам, Иран теперь демонстрирует, что обладает рычагами влияния в Ормузском проливе, вынуждая США полностью пересмотреть свою стратегию.
"Вашингтон должен решить: подчиниться жестким условиям или предложить сделку, с которой другая сторона сможет смириться", — заключил Дэвис.
Ранее сегодня президент Дональд Трамп сообщил, что американская делегация отправилась в Исламабад для новых контактов с Ираном. Трамп также добавил, что надеется на сделку с Тегераном, при этом обвинив исламскую республику в "нарушении перемирия".
В пятницу исламская республика разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане. Трамп, со своей стороны, отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. После этого Тегеран объявил о восстановлении военного режима контроля над проливом.
