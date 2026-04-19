Иран отказался от второго раунда переговоров с США

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Иран не будет участвовать во втором раунде переговоров с США в Исламабаде, передает агентство IRNA.

Глава Белого дома в очередной раз выразил надежду на заключение сделки, но в то же время обвинил Тегеран в "нарушении перемирия" и пригрозил уничтожить все электростанции и мосты, если Исламская Республика не пойдет на соглашение.