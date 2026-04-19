Иран отказался от второго раунда переговоров с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США в Исламабаде.
- Тегеран обосновал свое решение чрезмерными требованиями и нереалистичными ожиданиями Вашингтона, а также продолжением американской блокады Ормузского пролива.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Иран не будет участвовать во втором раунде переговоров с США в Исламабаде, передает агентство IRNA.
"Иран отказался принимать участие во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами", — говорится в публикации в соцсети X.
Это решение Тегеран обосновал чрезмерными требованиями и нереалистичными ожиданиями Вашингтона, а также продолжением американской блокады Ормузского пролива, которые он рассматривает как нарушение режима прекращения огня.
О том, что американская делегация отправилась в Исламабад для контактов с Ираном, заявил сегодня президент Дональд Трамп. По его словам, встреча планировалась на понедельник, 20 апреля.
Глава Белого дома в очередной раз выразил надежду на заключение сделки, но в то же время обвинил Тегеран в "нарушении перемирия" и пригрозил уничтожить все электростанции и мосты, если Исламская Республика не пойдет на соглашение.
Восьмого апреля Соединенные Штаты и Иран объявили о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде в минувшие выходные, но завершился безрезультатно.
Тем не менее 17 апреля Тегеран разрешил проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане. Трамп же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о перекрытии пролива и пригрозил ударами по любым судам, которые попытаются к нему приблизиться.