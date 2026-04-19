Уолтц: удары по иранской инфраструктуре не являются военным преступлением

ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Постпред США при ООН Майк Уолтц утверждает, что возможные американские удары по иранской инфраструктуре двойного назначения в случае провала переговоров с Тегераном не подпадают под категорию военного преступления.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить все электростанции и мосты в Иране, если иранские власти не примут соглашение, которое предлагает Вашингтон.
"Удары по инфраструктуре и её уничтожение, если она явным образом и с самого начала использовалась в том числе и в военных целях, не являются военным преступлением", - заявил Уолтц каналу ABC.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.