Иран не принял решение об отправке делегации на переговоры, сообщили СМИ

- Иран пока не принял решения об отправке делегации на переговоры с США.
- В Тегеране заявили, что переговоров не будет, пока сохраняется морская блокада.
ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Иран пока не принимал решения об отправке делегации на переговоры с США, решение о переговорах с Вашингтоном Тегеран примет только после снятия морской блокады, передает иранское агентство Tasnim.
"Иран пока не принимал решения об отправке переговорной делегации. Переговоров не будет, пока сохраняется морская блокада", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас продолжается обмен сообщениями между Ираном и США через пакистанского посредника. Иранская переговорная делегация подчеркнула, что переговоров с Вашингтоном не будет, пока сохраняется морская блокада Ирана по указу президента США Дональда Трампа.
ВМС США в понедельник начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.