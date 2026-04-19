"Сокрушительное поражение". В США ужаснулись произошедшему в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Американский военный аналитик и отставной разведчик Скотт Риттер считает, что продолжение конфликта на Ближнем Востоке приведет к катастрофическим последствиям для США.
"США потерпели сокрушительное поражение в первом раунде войны с Ираном. Если (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп решит начать второй раунд, результаты будут катастрофическими для Америки и ее союзников", — написал он в соцсети Х.
Иран получил новые предложения от США
18 апреля, 16:46
По его мнению, кампания против Ирана, направленная на свержение правительства и подавление способности Тегерана к самообороне, не достигла ни одной из заявленных целей.
"Вместо этого она превратилась в игру чисел, где завышенные результаты продавались безоговорочно как военными, так и политиками", — резюмировал Риттер.
Ранее сегодня глава Белого дома сообщил, что американская делегация отправилась в Исламабад для новых контактов с Ираном. Трамп также добавил, что надеется на сделку с Тегераном, при этом обвинив исламскую республику в "нарушении перемирия".
В пятницу исламская республика разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане. Трамп, со своей стороны, отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. После этого Тегеран объявил о восстановлении военного режима контроля над проливом.