"Переломный момент". Неожиданный шаг Ирана ужаснул Запад

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Восстановление военного режима контроля над Ормузским проливом со стороны Тегерана ощущается по всей Европе и за ее пределами, пишет The European Conservative.
"Это имеет значение далеко за пределами региона. Ормузский пролив не просто стратегически важен — он незаменим. Около пятой части мировых поставок нефти обычно проходит через этот узкий участок. Когда движение там нарушается, энергетические рынки реагируют, стоимость морских перевозок резко возрастает, а экономические последствия ощущаются по всей Европе и за ее пределами. Это одно из немногих мест, где единичный очаг напряженности может быстро перерасти в глобальную проблему", — говорится в публикации.
Как пишет издание, в течение нескольких часов после открытия Ормузского пролива казалось, что напряженность может ослабнуть. Однако затем ситуация резко изменилась.
"Переломным моментом стало решение Вашингтона. Президент Дональд Трамп ясно дал понять, что морская блокада США, направленная против иранских портов, будет действовать до тех пор, пока не будет достигнуто более обширное соглашение. Тегеран ответил тем же: если иранское судоходство будет ограничено, то ограничен будет и проход через Ормузский пролив", — добавил автор.
В субботу председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг заявления Трампа о ходе переговоров. По его словам, все решения по Ормузскому проливу принимаются на месте, а не в соцсетях.
Позже в этот день официальный представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что иранские вооруженные силы восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом из-за блокады со стороны США.