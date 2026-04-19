Рейтинг@Mail.ru
ВС Ирана находятся в полной боеготовности, заявил Галибаф
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:41 19.04.2026
ВС Ирана находятся в полной боеготовности, заявил Галибаф

© AP Photo / Iranian Army — Иранские военные на побережье Ормузского пролива
Иранские военные на побережье Ормузского пролива. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана находятся в полной боеготовности несмотря на проходящие между Вашингтоном и Тегераном переговоры о регулировании конфликта на Ближнем Востоке, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
"Мы не доверяем врагу. Даже сейчас пока мы сидим, может начаться война. Вооруженные силы находятся в полной боеготовности на местах", - цитирует слова Галибафа телеканал Press TV.
Согласно сообщению телеканала, спикер парламента отрицает, что продолжающиеся переговоры "могут привести к халатности" в отношении национальной безопасности.
"Мы не считаем, что раз мы ведем переговоры, то вооруженные силы не готовы... Напротив, так же, как и люди на улицах, наши вооруженные силы тоже готовы", - отметил Галибаф.
Ранее пакистанский телеканал Geo TV сообщал, что второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Исламабаде, вероятно, в конце следующей недели.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреВашингтон (штат)СШАИранМохаммад-Багер ГалибафВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала