ВС Ирана находятся в полной боеготовности, заявил Галибаф

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана находятся в полной боеготовности несмотря на проходящие между Вашингтоном и Тегераном переговоры о регулировании конфликта на Ближнем Востоке, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

"Мы не считаем, что раз мы ведем переговоры, то вооруженные силы не готовы... Напротив, так же, как и люди на улицах, наши вооруженные силы тоже готовы", - отметил Галибаф.