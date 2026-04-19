ВС Ирана находятся в полной боеготовности, заявил Галибаф

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана находятся в полной боеготовности несмотря на проходящие между Вашингтоном и Тегераном переговоры о регулировании конфликта на Ближнем Востоке, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
Согласно сообщению телеканала, спикер парламента отрицает, что продолжающиеся переговоры "могут привести к халатности" в отношении национальной безопасности.
"Мы не считаем, что раз мы ведем переговоры, то вооруженные силы не готовы... Напротив, так же, как и люди на улицах, наши вооруженные силы тоже готовы", - отметил Галибаф.
Ранее пакистанский телеканал Geo TV сообщал, что второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Исламабаде, вероятно, в конце следующей недели.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.