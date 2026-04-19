"Хватит нравоучений": МИД Ирана жестко ответил на ультиматум Каллас

- Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал лицемерием требование главы евродипломатии Каи Каллас открыть Ормузский пролив.
- Багаи подчеркнул, что ни одна норма международного права не запрещает Ирану принимать необходимые меры для предотвращения использования Ормузского пролива в целях военной агрессии против Тегерана.
- Дипломат отметил, что ЕС не вправе поучать Иран соблюдению международного права, пока сам поддерживает военные преступления США и Израиля.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Требование главы евродипломатии Каи Каллас открыть Ормузский пролив является вершиной лицемерия Европы, заявил в соцсети X официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Хватит нравоучений; хроническая неспособность Европы применять на практике то, что она проповедует, превратила ее разговоры о "международном праве" в верх лицемерия", — написал он.
По словам дипломата, ни одна норма международного права не запрещает Ирану принимать необходимые меры для предотвращения использования Ормузского пролива в целях военной агрессии против исламской республики.
"А "безусловный транзит" в Ормузе? Эта фикция исчезла в тот момент, когда американо-израильская агрессия привела к размещению американских военных сил в регионе", — пояснил Багаи.
В пятницу на онлайн-встрече глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что согласно международному праву, транзит через водные пути, такие как Ормузский пролив, якобы должен оставаться открытым и бесплатным для стран.
Накануне исламская республика разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия, объявленного 8 апреля. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане.
Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат мирное соглашение. Он утверждал, что Тегеран якобы пообещал больше не закрывать Ормуз и принял все условия будущей сделки, в том числе о прекращении ядерной программы.
Представитель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг эти заявления, обвинив президента США в медийной войне и манипулировании общественным мнением. Сегодня утром Иран объявил о восстановлении военного режима контроля над проливом. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской Революции (КСИР, подразделения ВС) Ирана предпредили, что приближение судов к Ормузскому проливу будет считаться "сотрудничеством с врагом".