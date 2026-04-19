Эксперт рассказала, когда высаживать рассаду в открытый грунт

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Высаживать в открытый грунт рассаду томатов, баклажанов и перцев в средней полосе России можно не ранее чем через 4-5 дней после начала цветения черемухи, поскольку в этот период уже установится устойчивое тепло без риска возвратных заморозков, сообщила РИА Новости доцент института агробиотехнологий и землепользования Казанского государственного аграрного университета Галина Абрамова.

"Для практикующего агронома это прямой сигнал: зацвела черемуха - ожидай 2-4 прохладных дня с риском заморозков. Не торопитесь с высадкой томатов, перцев и баклажанов в открытый грунт. Выдержите паузу. Уже через 4-5 дней после начала цветения, как правило, устанавливается устойчивое тепло без возвратов", - сказала Абрамова.

Ранее эксперт подтвердила связь цветения черемухи с похолоданием весной и назвала срок ожидаемых "черемуховых холодов" в средней полосе России Поволжье : они наступят в первой - второй декаде мая.