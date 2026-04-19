04:34 19.04.2026
Эксперт рассказала, когда высаживать рассаду в открытый грунт

Дачный участок. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высаживать рассаду томатов, баклажанов и перцев в открытый грунт в средней полосе России можно не ранее чем через 4–5 дней после начала цветения черемухи, сообщила доцент института агробиотехнологий и землепользования Казанского государственного аграрного университета Галина Абрамова.
  • По словам эксперта, в период цветения черемухи обычно бывают 2–4 прохладных дня с риском заморозков, а затем устанавливается устойчивое тепло.
  • Абрамова подтвердила связь цветения черемухи с похолоданием весной и назвала срок "черемуховых холодов" в средней полосе России и Поволжье: они наступят в первой–второй декаде мая.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Высаживать в открытый грунт рассаду томатов, баклажанов и перцев в средней полосе России можно не ранее чем через 4-5 дней после начала цветения черемухи, поскольку в этот период уже установится устойчивое тепло без риска возвратных заморозков, сообщила РИА Новости доцент института агробиотехнологий и землепользования Казанского государственного аграрного университета Галина Абрамова.
"Для практикующего агронома это прямой сигнал: зацвела черемуха - ожидай 2-4 прохладных дня с риском заморозков. Не торопитесь с высадкой томатов, перцев и баклажанов в открытый грунт. Выдержите паузу. Уже через 4-5 дней после начала цветения, как правило, устанавливается устойчивое тепло без возвратов", - сказала Абрамова.
Ранее эксперт подтвердила связь цветения черемухи с похолоданием весной и назвала срок ожидаемых "черемуховых холодов" в средней полосе России и Поволжье: они наступят в первой - второй декаде мая.
"Таким образом, народная примета блестяще подтверждается данными многолетних фенологических наблюдений. Это тот редкий случай, когда традиционное аграрное знание полностью совпадает с научным подходом и служит надежным подспорьем в современном рискованном земледелии", - сказала Абрамова.
