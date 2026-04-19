В Роспотребнадзоре рассказали, где нельзя собирать грибы - РИА Новости, 19.04.2026
01:47 19.04.2026 (обновлено: 01:48 19.04.2026)
В Роспотребнадзоре рассказали, где нельзя собирать грибы

© РИА Новости / Константин Чалабов
Сбор грибов
Сбор грибов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор не рекомендует собирать грибы вблизи дорог, промышленных зон, свалок и других загрязненных территорий.
  • При сборе грибов важно соблюдать правила безопасности: не собирать незнакомые грибы, не давать их детям, беременным женщинам и лицам с хроническими заболеваниями.
  • При появлении симптомов отравления грибами необходимо немедленно вызвать скорую помощь и сохранить остатки грибов и упаковку до приезда медиков.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Грибы не рекомендуется собираться вблизи дорог, промышленных зон, свалок и других загрязненных территорий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее в комитете лесного хозяйства Московской области рассказали агентству, что жители Подмосковья уже начали находить первые весенние грибы на территории региона.
"Не собирайте грибы вблизи дорог, промышленных зон, свалок и других загрязнённых территорий – они накапливают тяжёлые металлы и другие вредные вещества", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
При сборе грибов стоит обращать внимание, что среди съедобных встречаются их ядовитые двойники.
"Чтобы не подвергать здоровье своей семьи риску, соблюдайте правила безопасности: не собирайте незнакомые грибы, не давайте их детям, беременным женщинам и лицам с хроническими заболеваниями. При первых признаках недомогания незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью", - добавили в Роспотребнадзоре.
Там отметили, что хранить собранные грибы следует отдельно от продуктов питания, а при подготовке к приготовлению нужно тщательно их промыть грибы и удалить поврежденные участки.
"Не пробуйте сырые грибы на вкус. При появлении тошноты, рвоты, боли в животе, слабости, головокружения, нарушения сознания или других настораживающих симптомов немедленно вызовите скорую помощь. До приезда медиков сохраните остатки грибов и упаковку", - заключили в ведомстве.
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
