В Роспотребнадзоре рассказали, где нельзя собирать грибы

Краткий пересказ от РИА ИИ Роспотребнадзор не рекомендует собирать грибы вблизи дорог, промышленных зон, свалок и других загрязненных территорий.

При сборе грибов важно соблюдать правила безопасности: не собирать незнакомые грибы, не давать их детям, беременным женщинам и лицам с хроническими заболеваниями.

При появлении симптомов отравления грибами необходимо немедленно вызвать скорую помощь и сохранить остатки грибов и упаковку до приезда медиков.

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Грибы не рекомендуется собираться вблизи дорог, промышленных зон, свалок и других загрязненных территорий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее в комитете лесного хозяйства Московской области рассказали агентству, что жители Подмосковья уже начали находить первые весенние грибы на территории региона.

"Не собирайте грибы вблизи дорог, промышленных зон, свалок и других загрязнённых территорий – они накапливают тяжёлые металлы и другие вредные вещества", - говорится в сообщении Роспотребнадзора

При сборе грибов стоит обращать внимание, что среди съедобных встречаются их ядовитые двойники.

"Чтобы не подвергать здоровье своей семьи риску, соблюдайте правила безопасности: не собирайте незнакомые грибы, не давайте их детям, беременным женщинам и лицам с хроническими заболеваниями. При первых признаках недомогания незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью", - добавили в Роспотребнадзоре.

Там отметили, что хранить собранные грибы следует отдельно от продуктов питания, а при подготовке к приготовлению нужно тщательно их промыть грибы и удалить поврежденные участки.