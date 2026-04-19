В России впервые за 30 лет введут новый ГОСТ на шиповник

На транспортной упаковке плодов шиповника должны быть знаки «Скоропортящийся груз» и «Ограничение температуры».

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на шиповник, он заработает в сентябре текущего года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.

Пока в России действует ГОСТ на шиповник, введенный в 1995 году. Новая редакция устанавливает требования к поставляемым для промышленной переработки и реализации потребителям различных видов шиповника. При этом они не распространяются на плоды, которые используются для изготовления лекарств.

Так, плоды шиповника должны быть чистыми, свежими, полной зрелости и без механических повреждений. Цвет может быть от оранжевого до ярко-красного, но при этом равномерным.

Массовая доля веточек, листьев и иных примесей растительного происхождения на плодах должна составлять не более 1%. Не допускается излишняя влажность плодов.

Помимо этого, введены ограничения на длину плодов шиповника: от 0,7 до 3 сантиметров, а также на диаметр - от 0,6 до 1,7 сантиметра.