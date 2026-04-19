В России впервые за 30 лет введут новый ГОСТ на шиповник - РИА Новости, 19.04.2026
01:02 19.04.2026 (обновлено: 01:17 19.04.2026)
В России впервые за 30 лет введут новый ГОСТ на шиповник

© РИА Новости / Виталий Аньков | Плоды шиповника
Плоды шиповника. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росстандарт принял новый ГОСТ на шиповник, который вступит в силу в сентябре текущего года.
  • Новый ГОСТ устанавливает требования к чистоте, зрелости, цвету, размеру и влажности плодов шиповника, поставляемых для промышленной переработки и реализации потребителям.
  • На транспортной упаковке плодов шиповника должны быть знаки «Скоропортящийся груз» и «Ограничение температуры».
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на шиповник, он заработает в сентябре текущего года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.
Пока в России действует ГОСТ на шиповник, введенный в 1995 году. Новая редакция устанавливает требования к поставляемым для промышленной переработки и реализации потребителям различных видов шиповника. При этом они не распространяются на плоды, которые используются для изготовления лекарств.
Так, плоды шиповника должны быть чистыми, свежими, полной зрелости и без механических повреждений. Цвет может быть от оранжевого до ярко-красного, но при этом равномерным.
Массовая доля веточек, листьев и иных примесей растительного происхождения на плодах должна составлять не более 1%. Не допускается излишняя влажность плодов.
Помимо этого, введены ограничения на длину плодов шиповника: от 0,7 до 3 сантиметров, а также на диаметр - от 0,6 до 1,7 сантиметра.
Уточняется также, что на транспортной упаковке должны быть знаки "Скоропортящийся груз" и "Ограничение температуры".
