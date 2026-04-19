В Госдуме предложили ввести кнопку "Пожаловаться на дипфейк" в соцсетях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил обязать отечественные цифровые платформы и соцсети внедрить отдельную кнопку «Пожаловаться на дипфейк».
- Предлагается ввести ускоренный порядок рассмотрения таких жалоб с приоритетной модерацией.
- Реализация данной меры позволит повысить уровень цифровой безопасности граждан, снизить риски распространения фейковой информации и укрепить доверие к цифровой среде.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать отечественные цифровые платформы и соцсети внедрить отдельную кнопку "Пожаловаться на дипфейк" с ускоренным порядком рассмотрения таких жалоб.
Соответствующее обращение на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас рассмотреть возможность нормативного закрепления инициативы, предусматривающей обязательное внедрение на отечественных крупных цифровых платформах и в социальных сетях отдельной кнопки "Пожаловаться на дипфейк" как самостоятельной категории обращения", - сказано в письме.
Предлагается ввести ускоренный порядок рассмотрения таких жалоб с приоритетной модерацией, а также проработку механизмов взаимодействия с гражданами, чьи персональные данные были использованы при создании такого контента.
В обращении Чернышов отметил, что в условиях стремительного развития технологий ИИ и широкого распространения генеративных моделей особую актуальность приобретает проблема дипфейков — аудио- и видеоматериалов, созданных с помощью ИИ и имитирующих реальных людей.
По его словам, сегодня дипфейки используются не только в развлекательных целях, но и как инструмент дезинформации, мошенничества и репутационного давления.
Вице-спикер подчеркнул, что действующие механизмы жалоб в соцсетях и цифровых платформах не учитывают специфику дипфейков: отсутствует единый, понятный и быстрый инструмент, позволяющий пользователю прямо указать на то, что контент является сгенерированным и вводит в заблуждение.
Реализация данной меры, по мнению Чернышова, позволит существенно повысить уровень цифровой безопасности граждан, снизить риски распространения фейковой информации и укрепить доверие к цифровой среде.