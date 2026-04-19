Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести кнопку "Пожаловаться на дипфейк" в соцсетях
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:48 19.04.2026
В Госдуме предложили ввести кнопку "Пожаловаться на дипфейк" в соцсетях

Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил обязать отечественные цифровые платформы и соцсети внедрить отдельную кнопку «Пожаловаться на дипфейк».
  • Предлагается ввести ускоренный порядок рассмотрения таких жалоб с приоритетной модерацией.
  • Реализация данной меры позволит повысить уровень цифровой безопасности граждан, снизить риски распространения фейковой информации и укрепить доверие к цифровой среде.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать отечественные цифровые платформы и соцсети внедрить отдельную кнопку "Пожаловаться на дипфейк" с ускоренным порядком рассмотрения таких жалоб.
Соответствующее обращение на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
В Госдуме предложили оповещать о поверке счетчиков через "Госуслуги"
10 апреля, 14:05
"Прошу вас рассмотреть возможность нормативного закрепления инициативы, предусматривающей обязательное внедрение на отечественных крупных цифровых платформах и в социальных сетях отдельной кнопки "Пожаловаться на дипфейк" как самостоятельной категории обращения", - сказано в письме.
Предлагается ввести ускоренный порядок рассмотрения таких жалоб с приоритетной модерацией, а также проработку механизмов взаимодействия с гражданами, чьи персональные данные были использованы при создании такого контента.
В обращении Чернышов отметил, что в условиях стремительного развития технологий ИИ и широкого распространения генеративных моделей особую актуальность приобретает проблема дипфейков — аудио- и видеоматериалов, созданных с помощью ИИ и имитирующих реальных людей.
По его словам, сегодня дипфейки используются не только в развлекательных целях, но и как инструмент дезинформации, мошенничества и репутационного давления.
Вице-спикер подчеркнул, что действующие механизмы жалоб в соцсетях и цифровых платформах не учитывают специфику дипфейков: отсутствует единый, понятный и быстрый инструмент, позволяющий пользователю прямо указать на то, что контент является сгенерированным и вводит в заблуждение.
Реализация данной меры, по мнению Чернышова, позволит существенно повысить уровень цифровой безопасности граждан, снизить риски распространения фейковой информации и укрепить доверие к цифровой среде.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
В Госдуме предложили оснастить все остановки общественного транспорта Wi-Fi
7 апреля, 13:37
 
ОбществоБорис Чернышов (депутат)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала