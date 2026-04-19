Госдолг России по итогам 2025 года оказался самым низким в G20

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Госдолг России по итогам прошлого года стал самым низким среди стран "Большой двадцатки", следует из данных Международного валютного фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По информации МВФ, совокупная задолженность страны составила в 2025-м всего 18% ВВП. При этом примерно 16,5% приходится на федеральное правительство, а остальное — на региональные власти.