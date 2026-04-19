Госдолг России по итогам 2025 года оказался самым низким в G20

- Госдолг России по итогам 2025 года стал самым низким среди стран "Большой двадцатки", составив 18% ВВП.
- Примерно 16,5% задолженности приходится на федеральное правительство, а остальное — на региональные власти.
- Среди других стран G20 Турция заняла второе место с госдолгом 23,5% ВВП, а Саудовская Аравия — третье с 31,7%.
- Самый высокий госдолг оказался у Японии — его размер сопоставим с двумя ее экономиками (206,5%).
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Госдолг России по итогам прошлого года стал самым низким среди стран "Большой двадцатки", следует из данных Международного валютного фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По информации МВФ, совокупная задолженность страны составила в 2025-м всего 18% ВВП. При этом примерно 16,5% приходится на федеральное правительство, а остальное — на региональные власти.
Экономист назвал безопасный для России уровень госдолга
16 апреля, 06:51
Среди других стран G20 Турция заняла второе место с госдолгом 23,5% ВВП, а Саудовская Аравия — третье с 31,7%. Размер задолженности Индонезии составил 41% от всей экономики, а Австралии — 51%.
Безопасным считают уровень госдолга ниже 60% ВВП. Больше экономик с таким показателем в "Большой двадцатке" нет. Несильно превысили этот порог Мексика (61,8%) и Германия (62,9%). Меньше 100% от экономики размер общего госдолга был в прошлом году еще у ЮАР, Аргентины, ЕС, Индии, Китая и Бразилии.
Самый высокий общий госдолг оказался у Японии — его размер сопоставим с двумя ее экономиками (206,5%), а также у Италии (137,1%) и США (123,9%). Больше 100% задолженность была и у Франции, Канады и Британии.