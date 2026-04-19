"Канонами это не запрещено". Главное заблуждение о Красной горке

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают Антипасху. Пожалуй, не найдешь в церковном календаре праздника более необычного, чем этот. У него сразу три названия — и еще больше традиций и обычаев, в которых причудливо переплелись христианские и народные мотивы. О том, как в них не запутаться, — в материале РИА Новости.

Импровизированный крестный ход

"Христос воскрес, а значит, и жизнь обновляется" — в старину на Руси именно этими словами начинали посевную. По окончании Светлой седмицы — недели, следующей после Пасхи, крестьяне выходили в поля и делали первую борозду.

От земли и урожая в ту пору зависело все, поэтому нередко простую молитву сопровождали особые ритуалы. Например, идя за плугом, пахари раскидывали скорлупу освященных яиц. Иногда устраивали своего рода крестный ход — под звуки песнопений шли по окрестностям с иконами, граблями и мотыгами в руках.

© Фото : Владимир Вдовин Перейти в медиабанк Репродукция картины Ильи Репина "Крестный ход в Курской губернии"

Выглядело это всегда диковинно. А чего ожидать от праздника с экзотическим названием Антипасха?

Человека, малознакомого с православной культурной, такое смутит. Отсюда же, к слову, и устоявшийся в среде невоцерковленных людей стереотип — мол, это торжество посвящено чуть ли не отрицанию самого воскресения Христа.

Как ни парадоксально, но это предубеждение основано на евангельском рассказе. Главный герой повествования — апостол Фома, которого народная молва нарекла Неверующим.

"Не увижу — не поверю"

В первый день после воскресения Иисус пришел к ученикам. Они же "в страхе великом" находились в Сионской горнице, опечаленные недавней казнью Учителя. Поэтому сперва решили, что перед ними призрак. Тогда Христос "показал им руки и ноги и ребра Свои" — и апостолы "обрадовались, увидев Господа".

© Public domain "Уверение Фомы". Караваджо, XVII век

Однако среди присутствующих почему-то не было Фомы — он прибыл в Иерусалим на день позже. Когда все делились с ним радостной вестью о том, что Спаситель восстал из мертвых, Фома посчитал это выдумкой. И выдвинул строгий ультиматум: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю".

"После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!" — свидетельствует евангелист Иоанн.

В действительности же Антипасха, как и само евангельское событие, которое верующие вспоминают в этот день, отнюдь не противопоставляется Воскресению Христову. Все дело в том, что многие понимают название праздника неверно.

Дело в том, поясняют священники, что греческая приставка "анти-" не всегда означает что-то противоположное. В данном случае название говорит о том, что этот праздник стоит в паре с Пасхой — то есть "соположен" ей.

Самого же Фому Христос, как ни удивительно, не упрекает за сомнение. Хотя до этого в Евангелии встречаются эпизоды, когда Иисус называет учеников маловерными.

Детская забава

Со вторым названием торжества — Фомина неделя — все, кажется, тоже понятно. "Неделей" в церковном календаре обозначается воскресный день, посвященный Богу, а не делам.

А как быть с третьим — Красная горка?

© Public domain Дети, катающие пасхальные яйца. Художник Николай Кошелев

По одной из версий, оно пошло от давней народной забавы — катать в этот день крашеные яйца. Для этого сооружали небольшой деревянный помост и с него, как с горки, скатывали яйца. Это символизировало камень, который "ангел отвалил от дверей гроба" Спасителя в момент его воскресения.

К слову, сами яйца еще 150 лет назад красили исключительно в красный цвет. Традиция связана с интересным древним преданием.

Одна из ближайших учениц Иисуса Мария Магдалина пришла проповедовать в Рим. И попала на аудиенцию к императору Тиберию. При встрече она протянула ему белое куриное яйцо и возвестила о воскресении Спасителя. В ответ правитель воскликнул, что этого не может быть — как не может быть того, чтобы яйцо вдруг стало красным. И оно тотчас побагровело.

Что же до "горки", то так на Руси называли тот самый игрушечный помост. И он символизировал Голгофу — гору, на которой распяли Христа.

Впрочем, есть и другая версия — будто у народного названия праздника вовсе не христианские корни. До того, как была крещена Русь, славяне приблизительно в середине апреля отмечали Ярилу Вешнего. В этот день, по поверью, оставшийся снег начинал быстро таять.

Праздновали обычно на холмах — их вершины первыми освобождались от белых зимних шапок. Такие места и называли "красными горками". Согласно одному толкованию, это означало "красивые", другому — "нагретые солнцем".

"С принятием христианства народный праздник сохранился, но стал отмечаться не с привязкой к изменениям времени года, а в соответствии с церковным календарем", — говорит настоятель храма Святых Жен-мироносиц в Марьино иерей Михаил Сергеев.

Вешние смотрины

Разница трактовок не отменяет одного: испокон веков на Руси Антипасха была одним из самых радостных дней в году. Помимо катания яиц, с праздником связано множество других обрядов. Например, закликание до "вешних смотрин".

В нем участвовали исключительно девушки. Они выбирали приглянувшегося им юношу, а затем "выкликивали" у весны семейное счастье с ним. Слова, произносимые при этом, причудливо сочетали народные заговоры с православными молитвами: "Замыкаю я им, тем золотым ключом, доброго молодца на многие годы, на долгие весны, на веки веченские заклятьем тайным нерушимым. Аминь!"

А те, кто уже обрел вторую половинку, на Красную горку обычно венчались. Сейчас традиция сугубо добровольная. Однако возникла она из-за особенностей церковного устава.

"В Великий пост и на Светлую седмицу венчания не совершаются. Фомина неделя — первый день, когда церковь совершает таинство венчания после длительного поста", — пояснил иерей Михаил Сергеев.

"Свадебный" период, добавляет он, длится до Петрова поста. Но если есть возможность обвенчаться раньше — все, конечно, старались совершить обряд именно на Красную горку, в этот день всегда было много свадеб. И сейчас, по его словам, эта дата востребована — в том числе и в загсах.

Не забывая о главном

Была и другая причина венчаться на Красную горку. После Фоминой недели начинался период полевых работ — не до гуляний. Следом и май. А как гласит поговорка, "кто в мае женится, всю жизнь будет маяться".

Правда, духовенство неизменно призывает не выстраивать жизнь в соответствии с предрассудками. Ведь главное для христианина — это его вера. А обычаи — лишь дополнение: их можно соблюдать, но они не должны затмевать главного.