Герой России в день исчезновения взял с собой паспорт, рассказала жена

КЕМЕРОВО, 19 апр – РИА Новости. Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской области, в день исчезновения взял с собой документы, в том числе паспорт, СНИЛС и военный билет, рассказала РИА Новости его жена Валерия.

"Да, с собой были (документы – ред.). Знаю точно, что паспорт был, военный билет, все удостоверения, (СНИЛС – ред.) тоже был с собой. Они у него всегда в сумке лежат", – рассказала Валерия Асылханова в ответ на вопрос, забрал ли ее муж в день исчезновения свои документы.