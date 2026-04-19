Герой России в день исчезновения взял с собой паспорт, рассказала жена - РИА Новости, 19.04.2026
01:46 19.04.2026 (обновлено: 01:49 19.04.2026)
Герой России в день исчезновения взял с собой паспорт, рассказала жена

РИА Новости: Герой России Асылханов в день исчезновения взял с собой паспорт

Герой России, участник СВО Алексей Асылханов
Герой России, участник СВО Алексей Асылханов - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© Фото : Илья Середюк/Telegram
Герой России, участник СВО Алексей Асылханов. Архивное фото
  • Герой России Алексей Асылханов пропал в городе Юрге Кемеровской области.
  • В день исчезновения он взял с собой паспорт, СНИЛС, военный билет и другие удостоверения.
КЕМЕРОВО, 19 апр – РИА Новости. Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской области, в день исчезновения взял с собой документы, в том числе паспорт, СНИЛС и военный билет, рассказала РИА Новости его жена Валерия.
Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. СУСК региона возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Его жена сообщала РИА Новости, что ждет ребенка.
"Да, с собой были (документы – ред.). Знаю точно, что паспорт был, военный билет, все удостоверения, (СНИЛС – ред.) тоже был с собой. Они у него всегда в сумке лежат", – рассказала Валерия Асылханова в ответ на вопрос, забрал ли ее муж в день исчезновения свои документы.
Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Как рассказывала РИА Новости Валерия Асылханова, ее муж получил ранение на СВО, вернулся домой и устроился педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.
Герой России Алексей Асылханов - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
