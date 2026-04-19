21:23 19.04.2026 (обновлено: 21:28 19.04.2026)
В Германии спецназ провел штурм сикхского храма

В Мерсе спецназ провел штурм храма, вооруженного мужчины внутри не оказалось

Немецкие полицейские. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Мерс на западе Германии спецназ провел штурм сикхского храма, но вооруженного мужчину внутри не обнаружили.
  • Этому предшествовал вооруженный конфликт внутри религиозной общины, в котором участвовали более 40 человек и применялось холодное и огнестрельное оружие.
  • В результате пострадали 11 человек, а полиция задержала как минимум одного подозреваемого.
БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Спецназ провел штурм сикхского храма в городе Мёрс на западе Германии, однако предполагаемого вооруженного мужчины внутри не оказалось, сообщает газета Bild.
"Сотня полицейских с автоматами окружила здание (храма - ред.). Подозрение: там должен был находиться вооруженный мужчина. Был вызван спецназ полиции Дюссельдорфа, над территорией кружил полицейский вертолет. Затем поступил сигнал об отмене тревоги: вооруженного человека не нашли", - говорится в материале.
Как отмечает Bild, штурму предшествовал вооруженный конфликт внутри религиозной общины храма, участниками которого стали более 40 человек.
По словам очевидцев, в ходе столкновения конфликтующие стороны применили холодное и огнестрельное оружие. В результате, по информации издания, пострадали 11 человек, которые получили в основном травмы головы.
По предварительным данным, конфликт разразился из-за внутренних разногласий в общине по поводу нового руководства храма.
"Речь, по всей видимости, идет также о денежных средствах храма, на которые претендуют различные группы", - отмечает Bild.
Один из прихожан, ставший очевидцем столкновения, рассказал изданию, что оно, судя по всему, было заранее спланировано.
"Незадолго до начала богослужения нападавшие внезапно достали перцовый баллончик, распылили его на своих противников, а потом один из них выстрелил из пистолета. Я также видел ножи", - рассказал он.
Когда началась атака, многие в панике выбежали из храма на улицу.
Прибывшие на место сотрудники скорой помощи и врач оказали помощь пострадавшим.
Сообщается также, что полиция задержала как минимум одного подозреваемого, которого в наручниках увели в патрульную машину.
Расследованием произошедшего занялась криминальная полиция.
