Мария Захарова: время защищать память жертв геноцида советского народа

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении новой памятной даты России 19 апреля – Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. Об истинной реакции Запада на установление этого дня, обвинениях в этой связи Москвы в переписывании истории, борьбе МИД с этим постыдным явлением и личном отношении к увековечиванию памяти жертв геноцида советского народа рассказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

– День памяти появился совсем недавно, но могли бы вы рассказать, что он значит лично для вас?

– Федеральный закон, установивший особую скорбную дату, когда мы чтим жертв геноцида советского народа, вступил в силу 1 января 2026 года. Но память и боль о погибших поколениях у наших граждан была жива всегда. И сейчас настало время ее активно защищать и требовать справедливости.

Мы сразу почувствовали варварскую реакцию и постыдное недовольство из-за границы. Нас с новой силой стали обвинять в фальсификации и переписывании истории. Нас – потерявших во Второй мировой войне 27 миллионов человек, из них больше половины – мирных жителей. Кто-то – напрасно – почувствовал опасность для концепции Холокоста. Будто Россия отрицает целенаправленное уничтожение нацистами евреев и специально выбрала день начала восстания в Варшавском гетто для новой памятной даты.

Терпеливо объясняем заблуждающимся, что в этот день в 1943 году Президиум Верховного Совета СССР издал указ №39 "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников". Документ стал правовой основой масштабной работы по установлению и расследованию преступлений нацистов против народов СССР.

Эта работа продолжается Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой по сей день. О ней мы регулярно информируем. В том числе на брифингах официального представителя МИД России. И эмоциональная подача материала – это как раз отражение личного отношения к данной теме, за которым осознание, что мы живем, а миллионы людей не появились на свет в результате политики геноцида, проводившейся нацистами и их сообщниками на нашей земле.

– Расскажите, пожалуйста, о работе МИД России во взаимодействии с российскими компетентными ведомствами над закреплением квалификации преступлений фашистских захватчиков в качестве геноцида народов Советского Союза.

– Прежде всего, хотела бы отметить эффективное взаимодействие с Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом России, которые формируют доказательную базу для судебного признания актов геноцида в регионах, которые были под нацистской оккупацией. Мы доводим до сведения мировой общественности результаты их работы, данные из рассекреченных материалов ФСБ о злодеяниях и палачах. Координируем наши усилия с Национальным центром исторической памяти при президенте Российской Федерации и Российским военно-историческим обществом, которые вносят неоценимый научный вклад в разработку тематики геноцида.

МИД России ведет системную работу по продвижению международного признания геноцида советского народа. Данная квалификация упомянута в Совместном заявлении министров иностранных дел России и Белоруссии по случаю 30-й годовщины дипломатических отношений двух стран от 30 июня 2022 года, Совместном заявлении президента Российской Федерации и президента Республики Казахстан об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка от 27 ноября 2024 года. Сотрудничество налажено в рамках российско-белорусской рабочей группы по установлению обстоятельств геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Тезис о геноциде народов СССР нашел отражение в выступлении Группы друзей в защиту Устава ООН на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны 7 мая 2025 года. Квалификация преступлений нацистов и их пособников в качестве геноцида народов СССР также получила закрепление в многочисленных документах СНГ и ОДКБ.

– Как вы оцениваете попытки ряда европейских стран, принимавших участие во Второй мировой войне, ставить знак равенства между нацистской Германией и Советским Союзом?

– С сожалением приходится констатировать, что в последние годы все острее проявляется проблема "исторической агрессии", циничных попыток переписывания истории. Мы видим, как в отдельных странах набирает обороты война с памятниками и мемориалами в честь борцов с нацизмом. Одновременно проводятся марши и факельные шествия бывших эсэсовцев и их современных почитателей, отчетливо напоминающие аналогичные сборища в гитлеровской Германии. Эти действия нельзя оправдать, какие бы геополитические соображения за ними ни стояли.

Попытки ряда стран поставить знак равенства между нацистской Германией и Советским Союзом являются исторически ущербными, несостоятельными и морально неприемлемыми. Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме нацизма, заплатив за Победу многими миллионами жизней своих граждан и разрушенными городами. Именно Красная Армия освободила Европу. В отличие от гитлеровской Германии, развязавшей войну с целью уничтожения целых народов, Советский Союз защищал свою землю и будущее человечества от "коричневой чумы". Попытки переписать историю, уравнять агрессора и освободителя оскорбляют память советского народа и противоречат решениям Нюрнбергского трибунала, который признал нацистское руководство преступным, а советский народ – пострадавшей стороной и победителем. Именно в рамках этого процесса от одного из авторов плана нападения на СССР – фельдмаршала Фридриха Паулюса – были получены исчерпывающие доказательства развязывания Второй мировой войны именно Германией.

Россия неоднократно с различных международных площадок заявляла и продолжает заявлять о недопустимости и невозможности попыток ряда стран исказить и переписать историю.

Отрадно, что большинство государств мира так же, как и Россия, осуждают подобные проявления, о чем свидетельствует неизменно широкая поддержка ежегодной российской резолюции в Генеральной Ассамблее ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Пятнадцатого декабря 2025 года в Нью-Йорке на пленарном заседании 80-й сессии ГА ООН проект данной резолюции был принят по инициативе Российской Федерации в двадцать первый раз. Соавторами стали 44 государства из всех регионов мира. В поддержку документа выступило 119 государств, 51 делегация была против, и десять стран воздержались.

Примечательно, что с 2022 года большинство западных стран, в первую очередь государства-члены Евросоюза, голосуют против упомянутой инициативы. При этом, в отличие от делегации США, ставившей все эти годы наш проект на голосование под предлогом заботы о соблюдении прав на свободу мирных собраний и ассоциаций, а также на свободу мнения и его выражения, европейцы всегда вели себя более откровенно, не стесняясь в оправдание своей позиции продвигать известные ревизионистские постулаты, включая реваншистский тезис о "равной ответственности двух тоталитарных режимов" за развязывание Второй мировой войны.

Со своей стороны последовательно отвергаем подобные вбросы дезинформации. Убеждены, что речь идет отнюдь не о политкорректности или проявлениях "свободы слова", но о попытках фальсификации итогов Второй мировой войны, о стремлении переписать историю.

Как представляется, проблема героизации нацизма тесно переплетается с другой позорной тенденцией – русофобией. Все, что связано с нашей страной, подводится под "отмену" и тотальное непринятие в странах коллективного Запада.

Вкладом МИД России в борьбу с фальсификацией истории Второй мировой войны, противодействие возрождению нацизма, привлечение внимания к ситуации с советскими военно-мемориальными объектами является также подготовка тематических докладов о действиях отдельных государств (в первую очередь стран Прибалтики, Польши, Украины), которые, используя проводимую Россией специальную военную операцию, резко увеличили масштабы многолетней практики по уничтожению на своей территории советского и российского мемориального наследия. В мае 2025 года распространен доклад министерства "О ситуации в ряде стран Европы вокруг осквернения и разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны". В преддверии 9 мая 2025 года выпущен краткий доклад министерства по теме "80 лет после Великой Победы: тень нацизма вновь накрыла Европу", в котором дается оценка ситуации с возрождением нацизма. В августе 2025 года подготовлен очередной ежегодный доклад "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", приуроченный ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

В октябре 2025 года опубликован доклад МИД России "О действиях (бездействии) властей Италии, ФРГ и Японии, в результате которых разрушается и фальсифицируется история, оправдываются фашизм и его пособники". Документ посвящен бывшим членам "Оси" – Италии, ФРГ и Японии, с акцентом на идеологическую близость современных руководителей и политических элит указанных государств с фашистским милитаристским режимом 30-40-х годов ХХ века, а также распространение в настоящее время в указанных государствах идей реваншизма.

Таким образом, нашим ответом упомянутым попыткам фальсификации истории и искажения правды о Второй мировой войне и ее итогов является распространение объективной информации в целях сохранения памяти о подвигах победителей и преступлениях нацистов, фашистов и милитаристов.

– Какие мероприятия проводятся МИД России для увековечения памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов?

– По линии российских загранучреждений уже несколько лет, а с 2021 года в рамках проекта "Без срока давности" проводятся тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате 19 апреля, которая до вступления в силу Федерального закона № 74-ФЗ (от 21 апреля 2025 года) "Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" и Федерального закона №523-ФЗ (от 29 декабря 2025 года) "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России", называлась День единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. Цель этих усилий – сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников, а также о том, что только подвиг Красной армии и единение советского народа в достижении Победы спасли наше государство и его граждан от полного уничтожения.

Российскими дипломатами возлагаются цветы к памятникам и захоронениям, организуются кинопоказы, круглые столы, публикуются статьи в иностранной прессе. В этом году дипмиссии получили выставку о геноциде советского народа, подготовленную Национальным центром исторической памяти при президенте Российской Федерации. Она переводится на иностранные языки и уже демонстрируется на удобных для широкой аудитории площадках, в ближайших планах – экспозиции в международных организациях, на интернет-ресурсах.

Во внешнеполитические ведомства других государств направлены дипломатические ноты о новом памятном дне в России с изложением его важности для нашего народа и для сохранения памяти о жертвах Великой Отечественной войны. Такие же ноты получили и зарубежные посольства, аккредитованные в Москве. Работа будет продолжена.

– Недавно на сайте МИД России был открыт специальный тематический раздел "Геноцид советского народа". Как часто он пополняется материалами? Есть ли статистика по его посещаемости?