ФСБ рассекретила показания нациста, причастного к геноциду на Донбассе

ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Показания нацистского карателя Гюнтера Макса Мюллера, причастного к зверствам немецких оккупантов в Донбассе в годы Великой Отечественной воны, рассекречены ко Дню памяти жертв геноцида советского народа, сообщили в УФСБ России по ДНР.

В ведомстве добавили, что благодаря системной работе с архивами и рассекречиванию документов спецслужб становятся известны ранее скрытые имена предателей и факты геноцида советских граждан на исторических территориях России в годы Великой Отечественной войны.