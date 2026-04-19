ФСБ рассекретила показания нациста, причастного к геноциду на Донбассе

ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Показания нацистского карателя Гюнтера Макса Мюллера, причастного к зверствам немецких оккупантов в Донбассе в годы Великой Отечественной воны, рассекречены ко Дню памяти жертв геноцида советского народа, сообщили в УФСБ России по ДНР.
В воскресенье в России впервые отмечается День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.
"Ко Дню памяти жертв геноцида советского народа ФСБ рассекретила материалы уголовного дела нацистского карателя. Мюллер Гюнтер Макс (Браунгард Освитер Рихард) - следователь карательной команды полевой полиции при 17-й германской армии, принимал участие в зверствах и в массовом истреблении советских граждан. Находясь в городах Сталино (сейчас Донецк), Артемовске, Константиновке и других, лично арестовывал, допрашивал и расстреливал советских патриотов, вербовал агентуру и отправлял молодежь в немецкое рабство", - сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
В рассекреченных документах каратель признается, что полевой полицией в Краматорске было расстреляно 30 человек, а на принудительные работы в Германию нацисты отправили 300 человек.
"Всего за время моего пребывания в городе Сталино, с июня по июль 1942 года, было отравлено в Германию 600 человек. В Красноармейске в Германию было отправлено до 350 человек и расстреляно до 100 человек", - свидетельствовал каратель в показаниях.
В ведомстве добавили, что благодаря системной работе с архивами и рассекречиванию документов спецслужб становятся известны ранее скрытые имена предателей и факты геноцида советских граждан на исторических территориях России в годы Великой Отечественной войны.
Выбор 19 апреля в качестве новой памятной даты связан с тем, что именно в этот день в 1943 году был издан указ Президиума Верховного Совета СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников". Этот документ впервые зафиксировал свидетельства системной, целенаправленной политики нацистов по уничтожению мирных жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.